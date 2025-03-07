我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

俄軍據報突破庫斯克州附近防線 烏軍正努力穩定戰況

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名烏克蘭軍人2024年8月在烏軍占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮街上巡邏。資料照片。路透
一名烏克蘭軍人2024年8月在烏軍占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮街上巡邏。資料照片。路透

烏克蘭媒體7日報導，俄羅斯軍隊已經突破了烏克蘭占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈（Sudzha）鎮以南防線，可能威脅切斷部分烏軍陣地，烏軍則正在努力穩定戰況。

基輔獨立報報導，一名派往庫斯克州的不具名烏軍消息人士告訴烏克蘭真理報，俄羅斯軍隊在5日至6日間突破了烏軍在蘇賈以南的防禦，而且是逐步與系統性行動的結果。該消息人士宣稱，守軍正在努力穩定戰況，試圖遏制俄軍推進，以防止局部或完全包圍。

烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」似乎證實了俄軍的推進，標示出一個深入烏軍陣地，朝向烏克蘭蘇梅州國界的推進。DeepState截至6日將位於蘇賈以南約5公里的庫里洛夫卡（Kurilovka）村註記為有爭議地區，並在隔天報告了進一步推進。

俄羅斯獨立媒體Agentstvo則引述俄羅斯調查組織「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）專家說法報導，俄軍幾乎已經抵達烏軍在蘇賈陣地以南的邊緣，意味著至少部分地區已經與主要突出部隔絕。知名俄羅斯戰爭部落客Two Majors同樣報告了此次進展，聲稱俄軍已經滲透深入烏軍陣地最多4公里。

基輔獨立報無法核實前述說法。庫斯克州的烏軍發言人拒絕發表評論，

烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）表示，「蘇梅州邊境地區的艱難戰鬥仍在繼續，俄羅斯突擊部隊正試圖突破，並朝蘇梅州尤納基夫卡（Yunakivka）通往庫斯克州蘇賈鎮的公路前進」，同時宣稱烏軍正與俄軍作戰，並造成了對方的重大傷亡，但沒有證實俄軍的突破。

俄羅斯 烏克蘭 邊境

上一則

俄軍發射超260架無人機與飛彈攻擊 烏軍幻象戰機首出動

延伸閱讀

俄軍夜襲烏克蘭東部及南部 釀1死3傷

俄軍夜襲烏克蘭東部及南部 釀1死3傷
克宮：已兼併烏國土地屬俄國所有 不容磋商

克宮：已兼併烏國土地屬俄國所有 不容磋商
烏克蘭占領俄境庫斯克州土地 俄國稱已奪回64%

烏克蘭占領俄境庫斯克州土地 俄國稱已奪回64%
烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%

烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

2025-03-01 19:20

超人氣

更多 >
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用