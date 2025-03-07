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俄軍發射超260架無人機與飛彈攻擊 烏軍幻象戰機首出動

編譯周辰陽／即時報導
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一架法國空軍的幻象2000-5F戰機2022年3月18日在愛沙尼亞塔帕的北約軍事基地飛行。資料照片。路透
一架法國空軍的幻象2000-5F戰機2022年3月18日在愛沙尼亞塔帕的北約軍事基地飛行。資料照片。路透

美國停止與烏克蘭分享先前曾提供的襲擊預警情報一天後，俄羅斯就在6日至7日夜間發射無人機和彈道飛彈，對烏克蘭各地實施了大規模打擊，而烏軍也首次出動法國提供的幻影2000戰機禦敵。

Politico、衛報與烏克蘭真理報報導，烏克蘭官員表示，俄軍向烏克蘭發射了67枚飛彈和194架無人機，主要轟炸敖德薩、波塔瓦、哈爾科夫和特諾皮爾（Ternopil）等州的能源和民用基礎設施。軍方發言人利霍維（Dmytro Lykhoviy）表示，這是美國停止援助以迫使基輔與莫斯科談判以來，俄羅斯首度發動大規模聯合攻擊。

空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）在聲明中表示，烏軍成功擊落34枚飛彈和100架無人機。烏克蘭空軍臉書寫道，「需要指出的是，1個月前才抵達烏克蘭的法國戰鬥機首次擊退了敵人的襲擊」。同時，86架誘餌無人機從雷達消失，未造成不良影響。

烏克蘭總統澤倫斯基上網表示，「幻象戰機成功攔截了俄羅斯的巡弋飛彈」，美製的F-16戰機也被用來抵禦俄軍攻擊。他表示，俄羅斯在整夜襲擊發射的所有飛彈和無人機，都是針對「保障正常生活的基礎設施」，目前正在進行維修與復原的工作，也藉機提醒，邁向真正和平的初步措施必須包括迫使戰爭唯一根源的俄羅斯停止此類攻擊。

澤倫斯基寫到，「烏克蘭準備好追尋和平之路，從這場戰爭的第一秒鐘起，就是烏克蘭在力求和平，任務是迫使俄羅斯停止戰爭」，並指出，「天空中的寂靜，禁止使用飛彈、長程無人機和航空炸彈，以及海上的寂靜，這是正常航行的真正保證」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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