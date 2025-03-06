俄國在烏南、烏東占領區發護照 基輔抨擊非法企圖

俄羅斯總統普亭表示，已經完成對住在烏克蘭南部和東部俄軍占領區內烏克蘭人的護照核發作業。圖左為內政部長科洛科利采夫。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭5日表示，已經完成對住在烏克蘭 南部和東部俄軍占領區內烏克蘭人的護照 核發作業；基輔抨擊這是抹除烏克蘭認同的非法企圖。

中央社引述法新社報導，自從2022年發動全面軍事入侵行動以來，莫斯科一直在逼迫烏南和烏東居民入籍俄羅斯。

拒絕這麼做的民眾面臨遭到限制行動自由，且難以取得莫斯科扶植當局提供的衛生和教育等公共服務。

普亭出席內政部官員在莫斯科的會議時指出：「去年，獲得解放的盧甘斯克州（Lugansk）、頓內次克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）分發護照作業幾乎全部完成。」儘管尚未完全掌控，俄羅斯已於2022年宣布兼併這四州。

內政部長科洛科利采夫表示，總共發出350萬本護照。

俄羅斯發動全面入侵攻勢前，就對莫斯科所支持分離主義分子掌控的烏東頓內次克州和盧甘斯克州部分地區居民實施簡易入籍程序。

基輔稱相關進程「非法」，是對烏克蘭主權的「公然侵犯」。

另一方面，挪威47位經濟學者與專家登報聯署，呼籲挪威政府不要拘泥於挪威的財政規則，而應該要投注更大量的資源去支持烏克蘭。

聯署的發起人是曾任挪威石油基金（或稱「挪威政府全球養老基金」）董事長的經濟學家克艾爾，參與聯署的46人中有許多是挪威與國際知名大學的經濟學教授、主要銀行的負責人等學者專家。

這47位經濟學者與專家聯署，要求挪威政府大幅增加對烏克蘭的援助。信中表示，這些聯署人的政治立場或許不盡相同，但他們都共同支持基本的民主價值，而烏克蘭正為了這些價值努力奮戰。

聯署信中提到，若俄羅斯的攻擊不被阻止，則自由與民主的存在將會受到嚴重威脅，而受威脅的不只是烏克蘭，而是整個歐洲，包括挪威。

根據挪威經濟部的統計，在俄羅斯侵略烏克蘭之後，挪威因為天然氣市場的改變因此多出1兆2700億挪威克朗（約1163億美元）的收入，這些收入大部分來自歐洲鄰國，聯署人認為這些錢應該用來幫助烏克蘭的手足。

聯署信中呼籲挪威國會與挪威政府增加對烏克蘭的援助。