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傳美切斷與烏情報共享 消息人士：可供襲俄境內情報已停

編譯周辰陽／即時報導
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2023年美法聯合軍演於羅馬尼亞黑海使用海馬斯火箭系統發射火箭。資料照片。(美聯社)
2023年美法聯合軍演於羅馬尼亞黑海使用海馬斯火箭系統發射火箭。資料照片。(美聯社)

英國每日郵報稍早獨家報導，美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻後不只暫停軍援，還禁止英國與烏克蘭分享來自美方的情報。金融時報5日引述知情官員說法報導，美國切斷了與基輔的情報共享，此舉可能嚴重妨礙烏軍鎖定俄軍的能力。

根據此前新聞，川普政府3日決定暫停對烏克蘭的軍援交付，恐導致烏軍彈藥軍火在2至3個月內耗盡。儘管美方的情報合作對烏克蘭識別和打擊俄羅斯軍事目標的能力至關重要，但根據FT報導，3名知情官員證實，華府已凍結與基輔的情報渠道。

一位烏克蘭消息人士則告訴天空新聞，美國已停止與烏克蘭分享可能用於攻擊俄羅斯境內的情報。不過，該消息人士表示，美國的情報共享沒有完全停止，並將此舉稱為「選擇性」，表明這意味美國仍將與烏克蘭分享可用於攻擊烏克蘭境內俄軍的情報。

根據每日郵報爆料，所有英國情報機構和軍事部門收到明確命令，禁止分享美國產生的情報，這些情報被稱為「可提供給烏克蘭」，收到指令的包括隸屬英國國防部的政府通訊總部（GCHQ）。

自俄烏戰爭爆發以來，英國、澳洲和紐西蘭等西方安全夥伴一直與烏克蘭分享這類情報。但每日郵報掌握的消息稱，美國已取消共享這些高級安全機密情報，並將根據進一步通知進行調整，可能會影響基輔自衛能力。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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