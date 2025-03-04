暫停軍援還不夠 川普禁止盟友對烏克蘭共享美方情報

川普總統。(路透)

每日郵報報導，川普 總統上周和烏克蘭 總統澤倫斯基爆發口角後暫停對烏國的軍事援助，如今又傳出禁止英國等盟友向烏克蘭分享美方產生的情報。

川普凍結對烏國軍援，恐怕導致烏國彈藥軍火在2至3個月內耗盡。

不過，報導指出，除了武器軍備，所有英國情報機構和軍事部門也收到明確命令，禁止分享美國產生的情報，這些情報被稱為「可提供給烏克蘭」（Releasable to Ukraine，簡稱Rel UKR），收到指令的包括隸屬英國國防部的政府通訊總部（GCHQ）。

自俄烏戰爭爆發以來，英國和其他西方安全夥伴，如澳洲和紐西蘭，一直與烏克蘭分享這類情報。

然而，每日郵報得知，美國已經取消共享這些高級安全機密情報，並將根據進一步通知進行調整，這可能會影響基輔自我防衛的能力，特別是遭遇俄羅斯持續攻擊的情況下。

英國軍事情報專家印葛姆（Phil Ingram）告訴每日郵報：「美國下令暫停對烏克蘭分享美製情報是意料中事。」他補充，「美國的情報夥伴，包括英國，已經被撤回傳遞情報的權限」，而且「美國將嚴格控制位於基輔的機構向烏克蘭分發情報」。