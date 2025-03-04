川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人批助長俄國侵略

美國總統川普 決定暫停對烏克蘭 的軍事援助後，烏克蘭人當下感到憤怒又震驚，稱此舉正中俄羅斯 下懷。

法新社報導，烏克蘭時事評論員卡贊斯基（Denys Kazansky）表示，華府暫停對基輔的軍事援助，但「北韓與伊朗並未停止對俄羅斯的軍事援助」。

自從俄國於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，北韓與伊朗這兩個與莫斯科當局結盟的國家便一直向俄軍提供重要的軍事支援。

卡贊斯基在社群媒體寫道：「我們處在一個現實中，在這個現實裡，美國已成為北韓、俄羅斯和伊朗的盟友，並協助他們對一個歐洲國家發動侵略。」

曾在烏克蘭軍隊服役的軍事分析家羅曼能柯（Igor Romanenko）表示，歐洲國家大概會繼續支持基輔當局，但這些幫助無法彌補失去美國軍援的損失。

羅曼能柯接受當地媒體採訪時說：「這就是為什麼我們必須依靠自己的力量和儲備。這不代表我們應該感到絕望。」他認為華府不會完全停止援助，但尚不清楚烏克蘭能獲得哪些形式的幫助，「目前沒有人知道」。

烏克蘭軍隊成員塔赫馬佐夫（Sergiy Takhmazov）則質疑，烏克蘭在沒有美國支持防空系統和情報共享的情況下，能撐多久。

路透整理各方對川普舉措的反應：

美國參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）表示：「川普凍結對烏克蘭的軍事援助，等於為（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）加劇對無辜烏克蘭人的暴力侵略敞開大門。」

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）指出：「從表面來看，這真的很糟糕。看起來他（川普）是在將我們推向投降，也就是（接受）俄羅斯的要求。現在停止援助等於是在幫助普亭。」

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在社群媒體平台X寫道，歐洲必須「為我們自己的安全負全責，這需要增加國防投資。確保我們的安全等於加強對烏克蘭的支持。我們不能讓威脅我們所有人的俄羅斯侵略政策得逞」。

匈牙利政府發言人表示：「美國總統和匈牙利政府的立場一致，也就是與其持續運送武器和交戰，不如儘快停火和談。」