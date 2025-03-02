馬克宏：法國和英國提議在烏克蘭停火一個月

法國總統馬克宏。（美聯社）

法國總統馬克宏 今天表示，在英國倫敦針對烏克蘭 危機展開會談後，法國和英國提議在烏克蘭進行「空中、海上和針對能源基礎設施」休戰一個月。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）接受「費加洛報」（Le Figaro）訪問時指出，這樣的休戰至少初期不會包括地面戰鬥。

他說，由於前線面積廣大，當地的問題在於很難查證確認停火得到遵守。馬克宏同時表示，維和部隊以後才會進行部署。他說：「未來數週烏克蘭土地上不會有歐洲部隊。」

他還建議，歐洲國家應該將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）3.0%到3.5%，以就華府改變其優先重點作出回應。馬克宏說：「3年以來，俄方已在國防上投入國內生產毛額的10%，所以我們必須為下一步會怎麼樣作準備。」

他另外在接受義大利 「頁報」（Il Foglio）訪問時指出，歐洲需要「強大的」義大利幫助解決烏克蘭衝突。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在危機會談中排除義大利對駐烏克蘭維和部隊作出貢獻的可能性，強調那「絕不會提上議程」。

馬克宏說：「我們需要義大利、與法國並肩合作的強大義大利，在各偉大國家協同一致之下。」