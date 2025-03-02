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川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

編譯茅毅／即時報導
法國總統馬克宏（左起）、英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基2日在倫敦參加歐洲領袖峰會。（路透）
法國總統馬克宏（左起）、英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基2日在倫敦參加歐洲領袖峰會。（路透）

美烏領袖2月28日在白宮不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即轉往歐洲參加歐洲領袖峰會。英國首相施凱爾2日說，英烏與法國均同意研擬一項俄烏戰爭的停戰計畫，再將該計畫提交美方討論。

馬克宏：烏國願與美恢復對話

美國總統川普及副總統范斯日前在白宮與澤倫斯基爆發嚴重爭執，兩國原本計畫簽訂的礦產協議也喊卡。彭博資訊2日引述歐洲官員報導，川普政府已私下示意等待澤倫斯基公開道歉，以修補美烏關係。法國總統馬克宏表示，在和澤倫斯基通話後，澤倫斯基表達願與美方恢復對話。

法新社和美聯社報導指出，2日的歐洲峰會在美烏領袖談判觸礁後顯得格外重要。金融時報報導說，施凱爾2日在峰會中私下提醒澤倫斯基及其他歐洲領袖，烏克蘭通往和平之路必須經由白宮。

2日以東道主身分邀歐洲領袖召開峰會的施凱爾接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，英、法、可能還有其他一或兩國與烏克蘭合作研擬前述計畫後，將和美國討論。

歐峰會3議題 商討組監督部隊

英國首相府預告，前述峰會有3大議題，強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍援與對俄經濟施壓；透過強健又持久有效的協議實現烏克蘭持久和平，並確保烏克蘭未來能嚇阻和抵抗俄羅斯攻擊；進一步規畫提供強力的烏克蘭安全保證，以確保和平是以烏克蘭的主權及安全為基礎。峰會也將商討強化歐洲集體安全之道，以及組建一支開赴烏克蘭、旨在監督烏俄停戰的歐洲部隊。

歐洲的烏、法、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞領袖，還有加拿大總理杜魯多、土耳其外長費丹、北約（NATO）秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔都將出席。

英力挺烏 簽署近千億貸款協議

澤倫斯基1日在倫敦獲施凱爾熱情歡迎，英烏並簽署一項旨在支持基輔強化國防能力的22.6億英鎊（約28.5億美元）貸款協議。

法新社報導說，這筆貸款將利用遭凍結的俄國主權資產固定收益償還。俄羅斯衛星通訊社報導，2022年俄國侵烏後，俄國主權資產及私人投資者資金皆遭凍結，其中價值逾2000億歐元（約2082億美元）的資產在歐盟國家。

英國王查理三世2日與澤倫斯基會面。英媒引述知情人士報導，這是早規畫的行程，「並非對澤倫斯基和川普白宮風波的回應」。

澤倫斯基 烏克蘭 白宮

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