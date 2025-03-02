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基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭 美國人挺 曝收大批美讀者致歉

編譯盧思綸／即時報導
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美國民眾3月1日聚集波士頓街頭，表示支持烏克蘭及其總統澤倫斯基。（歐新社）
美國民眾3月1日聚集波士頓街頭，表示支持烏克蘭及其總統澤倫斯基。（歐新社）

基輔獨立報3月1日發表社論，以「一位在橢圓辦公室侮辱美國民意的總統。並非澤倫斯基」為題，直指美國政府在烏俄戰爭中已經轉向支持俄羅斯，而總統川普無視美國人民支持烏克蘭的舉措，才是白宮會談中不尊重的行為，為此基輔獨立報收到大量美國讀者投書致歉。

川普與副手范斯日前在白宮會見澤倫斯基爆發激烈口角，指責並要求澤倫斯基表達更多感激之情。會後，澤倫斯基被下逐客令，成為有史以來首位被美國總統逐出白宮的國家領袖，凸顯川普及其政府對烏克蘭的敵對態度，同時揭示川普與俄羅斯的親近關係。

這篇社論主張，儘管澤倫斯基多次感謝美國人民的支持，川普和范斯的要求卻超出常理。他們希望澤倫斯基在他們面前屈膝低頭，而非僅僅表達感激之情。這樣的態度讓澤倫斯基處於兩難境地，一方面若不反擊，可能顯得軟弱；另一方面，若反擊則可能被視為不尊重美國。然而，「處於戰爭狀態的國家，不能示弱」。

社論質疑，川普和范斯是否會以相同的態度對待普亭？斥責普亭攻打烏克蘭？

獨立報強調，川普的行為不僅對烏克蘭造成傷害，也讓美國的全球形象和內部民意受到嚴重損害。

獨立報表示，川普選擇支持俄羅斯，卻指責烏克蘭不願和談，這是危險的謊言。

文中寫道：「讓我們明確指出，世界上只有一股力量能單方面、隨時實現和平：俄羅斯。普亭可以隨時命令軍隊撤出烏克蘭，結束這場戰爭。但普亭不想要和平，他想要併吞烏克蘭。」

文中透露，基輔獨立報收到大量美國民眾去信，表達對川普行為的反感與道歉。「悲慘的是，川普以數百萬美國人的名義做這一切，而一些美國人完全不同意這一作法，並對川普的路線感到厭惡。」

獨立報呼籲美國民眾挺身而出，向政府表達支持烏克蘭、反對川普的立場。

社論最後寫下：美國總統或許已經選擇了歷史的一邊，但美國人民仍有權利，自由選擇自己的立場。

獨立報於俄烏戰爭3周年2月24日邀請美國讀者分享對烏克蘭問題的看法，不到一天時間收到400封電子信件。

來自華盛頓州的讀者利文斯頓（Tom Livingston）表示，對川普政府處理談判的方式極為失望，「沒有烏克蘭在場，他們怎麼能談判？這太瘋狂了。」

密西根州讀者安卡拉（Josh Onkala）說：「關於川普團隊對烏克蘭和俄羅斯的態度，我和其他美國讀者有相同感受：厭惡、羞恥、憤怒、擔憂。烏克蘭人民不得不面對難以想像的悲劇，卻仍然每天堅持不懈地戰鬥。」

加州讀者曼伊（Brian Mai）說：「和談的想法整體上是好的，但涉及烏克蘭必須放棄某些東西的和談，都應納入烏克蘭。隨著川普言論越來越暴露親俄情緒，我為他未來四年擔任總統感到羞愧。」

佛州伯格（Jeff Borger）：「美國人素以民主燈塔自豪，我們長期渴望促進自由。看來那些日子已經一去不復返了。」

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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