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川澤談崩 歐洲疑范斯精心設圈套 觀察家：烏正輸掉戰爭

編譯中心╱綜合1日電
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澤倫斯基與川普在白宮會談爆發口水戰，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒，紛紛聲援自家總統。圖為一名烏克蘭婦女1在基輔獨立廣場陣亡士兵紀念碑上放置國旗。(美聯社)
澤倫斯基與川普在白宮會談爆發口水戰，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒，紛紛聲援自家總統。圖為一名烏克蘭婦女1在基輔獨立廣場陣亡士兵紀念碑上放置國旗。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普及副總統范斯在白宮會談爆發口水戰，綜合英國經濟學人等外媒報導，有歐洲官員懷疑幕後其實有預謀，這是范斯精心策畫的陷阱，使不願諂媚總統川普的烏克蘭總統澤倫斯基上鉤。但一名專家告訴CNN，「烏克蘭正輸掉這場戰爭」，烏國現階段選擇有限，應認清現實，審慎評估可行選項。

川普一開始在兩人鬥嘴時置身事外，直到澤倫斯基說美國有「美麗的海洋（即大西洋）」才得以暫時免於歐洲戰火波及，「但未來你們會感受到」，這話激怒川普。之後范斯插話提醒川普，澤倫斯基去年10月訪美時曾幫民主黨籍總統候選人賀錦麗助選，這對川普是火上澆油。

范斯其實在去年大選期間就質疑烏克蘭對美國戰略的重要程度，直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。范斯此次趁機給澤倫斯基設下圈套。

英媒經濟學人報導，澤倫斯基原可以按法國總統馬克宏及英國首相施凱爾上周訪問白宮時「示範」的守則，好好恭維川普一番。幕僚推測，澤倫斯基可能因為歷經三年鏖戰，加上長途飛行的疲憊而失去冷靜，才正中范斯下懷。大吵後不只是礦產協議，可能連美國長期的軍援也會泡湯。澤倫斯基將面臨更大的內憂外患，要求他下台或舉行總統大選。經濟學人指出，范斯這次擔任「破壞者」的任務確實達成了。

有歐洲官員懷疑幕後其實有預謀衝著澤倫斯基而來。在白宮現場的共和黨籍大老葛理漢也對媒體宣稱他早就提醒澤倫斯基要謹慎行事；一位西方國家外交高官也感嘆道，美歐官員其實事前已協調過好幾周，希望避免擦槍走火，「我不懂澤倫斯基是怎麼落入陷阱的」；隨行的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃從皺眉、搖頭到遮臉，全被媒體鏡頭捕捉。

路透報導，這次衝突可能源自雙方六年前的積怨，澤倫斯基拒絕答應川普、調查前總統拜登之子亨特在烏克蘭的潛在不當交易，是川普任內首次被彈劾的導火線。川普與幕僚也抱怨澤倫斯基遲遲不簽署稀土礦產協議，妨礙美方設法結束俄烏衝突。

川普和澤倫斯基2月28日在白宮發生前所未有的激烈口角後，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒，紛紛聲援自家總統。鮮少發表政治聲明的烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，他的部隊與澤倫斯基站在一起：「武裝部隊與烏克蘭、人民和最高統帥同在。我們團結就是力量。」

此外，一名匿名觀察家告訴CNN，目前烏國有3個選擇：一、美國提供軍武與人力，這可能引發三戰；二、烏投降，向俄總統普亭屈服；三、接受川普推動的停火計畫與談判。該專家稱，「我會選第3選項。因為川普才提到，談判可能讓烏方奪回部分失土。」

美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員...
美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員懷疑是美國副總統范斯(右)精心策畫的陷阱。(歐新社)

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