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新聞眼／國際現實 烏克蘭淪棋子注定是輸家

華盛頓記者 陳熙文
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外交談判的基礎是互信，美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基2月28日會面，顯然雙方事前缺乏完整的溝通和討論，變成一場劍拔弩張的外交鬧劇。

一般而言，兩國領袖會面，事關重大，兩邊必須預先做足準備；然而，川普直至2月25日都還表現出不確定雙方是否見面的態度，可見此次會面安排之倉促。

也許是求和心切，川普政府希望盡快在執政百日前取得成果，川普更為此開始下達最後通牒。然而，烏克蘭已經歷三年的戰爭，川普也無視烏克蘭對美國撒手不管所可能衍生的情緒，不斷要求烏克蘭償還美國的支援，乃至於要求簽署礦產協議。

而澤倫斯基提出的問題在本質上也沒有錯：俄羅斯在2022年即打破停戰協議，烏克蘭要怎麼相信俄國不會再出爾反爾？

尤其川普近日始終不願針對烏克蘭的安全保證做出評論，不斷強調第一階段的和平協議必須達成，才能開始展開第二階段的討論，但這無疑置烏克蘭等同把國家的命運交給他國決定。

面對澤倫斯基的義憤填膺，美國副總統范斯護主心切，也質疑澤倫斯基公開發言是作秀，批評澤倫斯基不知感恩。最後更在國際關注之下，鬧出一場公然的針鋒相對。

但話說回來，國際間講求的從來不是公平或是民主，而是利益，尤其是在商人性格的川普面前，更是唯一衡量的標準。當初美國藉由澤倫斯基打代理人戰爭，澤倫斯基也藉此在國內創造了高聲望，並達到了政治高峰，如今隨著美國改朝換代，澤倫斯基碰上了非典川普，從當初的英雄，迅速被丟包再被公開羞辱，但即使川澤沒有公然撕破臉，最後美烏就算順利簽了礦產協議，澤倫斯基依舊是輸家。

這在世人面前活生生上演的這一幕，再次讓人看到作為棋子的命運，能不警惕？

澤倫斯基 川普 烏克蘭

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