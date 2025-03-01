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澤倫斯基重申準備簽礦產協議 理解川普與普亭對話

中央社基輔1日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基昨天雖與美國總統川普在白宮爆發口角，但他今天發文重申烏方已準備好簽署礦產協議，並表示「可以理解」華府可能正尋求和俄羅斯總統普亭進行對話。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道，烏克蘭已「準備好簽署礦產協議」，但也持續呼籲美國提供安全保障。

他強調：「沒有安全保障的停火對烏克蘭相當危險。」

澤倫斯基昨天接受福斯新聞（Fox News）專訪時也提到，他仍準備與華府簽署礦產協議，但這將取決於美方。

談及普亭（Vladimir Putin），澤倫斯基今天在X貼文中表示「可以理解」美國可能正尋求與俄羅斯領導人對話，「但美國總說『透過實力確保和平』，而我們聯手能對普亭採取有力行動」。

根據澤倫斯基，美國的幫助對烏克蘭的生存至關重要，他對此表達感激。

他的貼文寫道：「儘管對話很艱難，我們仍是戰略夥伴。但我們需要對彼此坦承直接，才能真正理解我們的共同目標。」

澤倫斯基指出，川普（Donald Trump）希望結束戰爭，「但沒有人比我們更盼望和平」。他也希望美國「更堅定站在我們這一邊」。

路透報導，澤倫斯基在另一則X貼文中表示：「不管是戰爭期間或戰後，烏克蘭被聽見且不被任何人遺忘，對我們非常重要。」他在這則貼文附上與華府的烏克蘭社群會面的照片。

澤倫斯基繼續寫道：「讓烏克蘭人民知道他們並不孤單，在每個國家、在世界每個角落都有人為他們的權益發聲，這點也很重要。」

澤倫斯基 烏克蘭 華府

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