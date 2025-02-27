美烏洽簽礦產協議 烏克蘭重要礦產與分布一次看

烏克蘭另佔歐洲鈦供應的7%。鈦是一種輕質金屬，從製造飛機到發電站等都少不了鈦。烏克蘭的鈦礦藏主要在中西部、東北部及東南部；圖為烏克蘭境內的鈦原料採礦場。(美聯社)

美國正推動與烏克蘭 洽簽礦產協議，允許美方開採烏國重要礦產。英國廣播公司（BBC）根據戰爭研究所（ISW）資料彙整烏克蘭重要礦產的藏量與大致分布。

BBC報導，按基輔當局所估，全球約5%的「關鍵原物料」在烏克蘭。

這其中有約有1900萬噸已探明的石墨蘊藏。烏克蘭官方地質調查機構表示，這讓烏國成為全球「前五大」石墨供應國。石墨可用於製造電動車 電池。烏克蘭石墨礦藏主要在中部與西部，都還是基輔的控制地區。

烏克蘭另佔歐洲鈦供應的7%。鈦是一種輕質金屬，從製造飛機到發電站等都少不了鈦。烏克蘭的鈦礦藏主要在中西部、東北部及東南部。

烏克蘭的鋰礦藏則佔全歐洲1/3，鋰也是電池的重要原料。烏克蘭的鋰礦藏主要在烏東與中部。

其他烏克蘭所擁有的重要金屬元素還有鈹、鈾，兩者都是製作核反應爐與核武的關鍵。此外，銅、鉛、鋅、銀、鎳、鈷、錳等藏量也不低。

烏克蘭還有藏量頗豐的稀土 。含17種金屬元素的稀土是當代製造武器、風力渦輪機、多種電子產品等所需的關鍵原物料。烏克蘭的稀土礦藏主要分布在烏東，另有一些在西部與西北。

按烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）說法，目前部分關鍵礦藏帶淪入俄佔區，俄佔區的礦藏價值約達3500億美元。

位於加拿大的地緣政治風險諮詢公司SecDev在2022年時的一份評估指出，俄國已佔得烏克蘭63%的煤礦、一半的錳、銫、鉭及稀土礦藏。