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俄烏戰3周年 41%烏克蘭人罹患心理疾病

中央社布魯塞爾24日專電
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世界衛生組織（WHO）今天發布烏克蘭民眾受俄羅斯侵略戰爭衝擊的健康狀態，調查顯示3年來68%健康較戰前變差，41%烏克蘭人正受到心理疾病之苦，39%出現神經系統疾病。

世衛調查指出，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，健康照護機構共遭到2254次攻擊。今年以來世衛仍幾乎每天都收到烏境內健康系統受損的報告，元旦迄今42場攻擊造成3人死亡、12人受傷，包括敖德薩（Odesa）最大的兒童醫院。

世衛在去年10月進行的這份調查特別提到，3年來的全面戰爭加上11年前俄軍即侵占克里米亞（Crimea）的事件，對烏克蘭人民的心理健康造成嚴重衝擊，相關疾病數據如前述。

此外，烏克蘭人的死因有高達84%來自非傳染病所造成，可歸咎於戰時看病困難、藥物成本高漲。

世衛報告指出，戰爭加劇烏克蘭人的就醫需求，尤其是創傷照護和復健。烏克蘭健康部估計截至去年中，共有10萬個截肢案例源自這場戰爭。

自從遭到全面入侵以來，1/4烏克蘭人因戰爭影響而被迫降低就醫次數，35%在戰時財務困窘下延遲治療。

烏克蘭 世衛 俄羅斯

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