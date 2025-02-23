英、法領袖分別與川普會晤 盼歐洲參與俄烏停戰談判

美國總統川普對烏克蘭採取強硬立場並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，同時展現願為歐洲安全承擔更大的責任。 （美聯社）

美國總統川普 對烏克蘭 採取強硬立場並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，同時展現願為歐洲安全承擔更大的責任。

路透社報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）下周將分別訪美，這兩位歐洲核武大國領袖將試圖說服川普，不要不惜一切代價與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）倉促達成停火協議，並讓歐洲持續參與俄烏停戰協商，同時商討未來對烏克蘭的軍事保障。

馬克宏將試圖運用他與川普先前建立的關係來說服川普。馬克宏已說，同意一項等於是要烏克蘭投降的不良協議，將是向包括中國和伊朗在內的美國敵人示弱。

馬克宏在24日訪問白宮前，在社群媒體進行長達1小時的問答，他表示：「我會告訴他：在普亭總統面前，你內心深處不能軟弱。這不是你的本性，這不是你的性格，也不符合你的利益。」

英法領袖這次訪美時值川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）關係緊張之際，川普稱澤倫斯基為「獨裁者」，這讓烏克蘭的歐洲盟友震驚，因為他們已因美國在貿易、外交，甚至對於歐洲國內政治採取更激進立場而不安。

巴黎美國大學（The American University of Paris）國際關係學教授高勒布（Philip Golub）表示，川普上任幾週內一項接一項迅速的決策，還有其他美國官員的言論，對歐洲國家造成重大衝擊。

高勒布表示：「他們（歐洲國家）並未預期美國國內會出現這種極端民族主義的勢力聯盟，並以如此鮮明與強烈的方式挑戰歐洲在世界事務的發言權。」

高勒布說，馬克宏相信他的華盛頓之行將發揮「歷史性作用」，確保歐洲能參與烏克蘭問題的最終談判。「不過，他這次訪問是否能真有所成，這完全是另一回事」。

施凱爾將於27日訪問華盛頓。他已示警，戰爭的結束不能只是「普亭再次發動攻擊前的暫時停止」。

川普昨天在福斯新聞（Fox News）Podcast節目中表示，馬克宏和施凱爾對於結束烏克蘭戰爭「沒有做任何事」。川普指出，馬克宏是「我的朋友」，施凱爾是「非常好的人」，但他們都「沒有與俄羅斯舉行會談」！

然而，英法兩國都渴望向川普展現，他們願意為歐洲安全承擔更大的責任。

西方官員表示，英法正與盟友共商對烏克蘭的軍事保障方案，兩國領袖將試圖說服川普在停火協議達成後，對烏克蘭提供美國的安全保證。

西方官員表示，儘管英法皆排除立即派兵烏克蘭的可能性，而相關方案仍處概念階段，主要圍繞在提供空中、海上、陸地與網路支援，目的在阻止未來俄羅斯發動任何攻擊。

一名官員說，空中與海上武力可駐紮於波蘭或羅馬尼亞，用以恢復安全的國際空域，並確保黑海的國際航運安全。

英法兩國領袖在華盛頓的會談有一部分將會聚焦派遣歐洲維和部隊的可能性，這些部隊的任務可能是保護烏克蘭關鍵基礎設施以讓民眾安心，像是港口或核設施；然而，俄羅斯已明確表示反對歐洲軍隊駐紮烏克蘭。