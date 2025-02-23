烏軍戰略關鍵支柱...美威脅「斷星鏈」逼簽礦產協議

消息指出美方以切斷「星鏈」通訊服務，要求基輔盡快簽署稀土協議，圖為烏軍士兵正準備施放無人機進行任務。（美聯社）

路透21日引述三位知情人士獨家報導，美國談判代表向基輔施壓，以取得烏克蘭 的關鍵礦產，已提出否則將切斷烏克蘭使用美國科技富豪馬斯克旗下「星鏈」衛星網路系統的可能性。澤倫斯基 21日晚間表示，美國與烏克蘭官員有可能在幾個小時內簽署這項協議；美國總統川普 也說，預計很快會簽署協議。

美國川普政府稍早要求基輔以5000億美元礦產來償付華府對烏戰時援助，當時遭烏克蘭總統澤倫斯基回絕，指稱美國還未提供具體安全保障。

路透指出，澤倫斯基本月拒簽美國財長貝森特帶來的初步礦產提議後，烏克蘭持續使用星鏈的問題就在美烏官員的幾次討論提起。一位知情人士說，美國俄烏問題特使凱洛格20日會晤澤倫斯基時，就重提此事；烏方還被告知若不達成礦產協議，星鏈服務停供恐將迫在眉睫。

星鏈提供飽受戰禍的烏克蘭及其軍隊重要的網路連線。一位知情人士直言，烏克蘭仰賴星鏈、視其為指引方向的「北極星」。華府智庫大西洋理事會資深研究員哈靈說，星鏈是烏軍戰略的關鍵支柱，對操作無人機至關重要，失去星鏈將改變戰局。

俄國2022年2月侵烏後，馬斯克將數以千計星鏈終端設備運往烏克蘭，取代烏方遭俄國破壞的通訊裝置。紐約時報此前報導稱，台灣不願採用星鏈，主要就是顧忌馬斯克對中國的立場，擔憂一旦北京施壓，他就會切斷星鏈服務。

白宮國安顧問沃茲也在美國馬里蘭州召開的年度保守派政治行動大會說，澤倫斯基會簽礦產協議；「各位很快就會看到，這對烏克蘭『有利』」；在川普領導下，這場戰爭很快會結束，「他是和平總統」。

澤倫斯基21日晚間則在影片演說提到，期望有公平的結果；烏美的談判人員正草擬協議；這是能強化烏美關係的協議，其中關鍵在於制定細節，以確保該協議的效益。

不過，川普21日又批評澤倫斯基。川普聲稱，「老實說，我覺得澤倫斯基有沒有與談，不是很重要」；「我觀察他（澤倫斯基）好幾年，看著他的城市被毀、人民被殺、軍人被消滅，這我看好幾年了，也一直看他毫無籌碼地談判。他一點籌碼都沒有，姿態還很強硬，實在令人厭煩，我是受夠了」。

另外，俄羅斯新聞社22日引述俄國外交部副部長雷雅布可夫報導，繼18日在沙烏地阿拉伯的會談後，美俄代表計畫在兩周內再度會談，地點將在第三國。