我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：澤倫斯基尚未決定與美簽署礦產協議

日經：G7將在2/24要求中國停止支援俄國

英媒：澤倫斯基尚未決定與美簽署礦產協議

世界新聞網王若馨／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

英國天空新聞台（Sky News）在美東時間22日近上午6時報導，根據烏克蘭消息人士，烏克蘭總統澤倫斯基尚未準備好接受與美國的礦產協議，因為烏方認為該協議草案中存在「諸多問題」。

儘管川普總統曾表示協議已接近簽署階段，但一位熟悉談判情況的消息人士告訴天空新聞，澤倫斯基目前尚不打算簽署該協議。

華盛頓郵報及華爾街日報昨晚接連報導美烏即將達成礦產協議。

美方希望與烏克蘭達成協議，以獲取該國的稀土資源作為軍事援助的交換條件。

烏克蘭消息人士表示：「目前（烏方）尚未準備好簽署這份協議，草案中存在諸多問題，總統在現行條件下無法接受。草案並未體現出真正的夥伴關係，僅包含烏克蘭的單方面承諾。」

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）周五於馬里蘭州舉行的保守政治行動會議（CPAC）上表示：「澤倫斯基將會簽署這項協議，而且很快就會看到成果。」

此外，據信美國談判代表曾暗示，若烏克蘭不接受協議，美方可能會切斷該國對星鏈（Starlink）衛星網絡的使用權。

另一方面，川普日前稱法國總統馬克宏是他的「好友」，並形容英國首相施凱爾（Keir Starmer）是個「好人」，但他強調，俄羅斯願意進行談判「完全是因為我」。

川普發表此番言論之際，正值馬克宏與施凱爾即將前往白宮與川普會晤。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

日經：G7俄烏戰爭3周年聲明 將要求中國停止支援俄國

下一則

中澳外長會見 黃英賢關切中國海警在澳洲附近實彈演習

延伸閱讀

路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議 以停供星鏈威脅

路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議 以停供星鏈威脅
馬克宏籲川普對俄羅斯強硬：否則給中國侵台藉口

馬克宏籲川普對俄羅斯強硬：否則給中國侵台藉口
川普譏澤倫斯基沒籌碼「我受夠了」：他沒參與和談不重要

川普譏澤倫斯基沒籌碼「我受夠了」：他沒參與和談不重要
控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏 5月沒要訪俄

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏 5月沒要訪俄

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20
俄羅斯總統普亭17日在莫斯科會見俄國堪察加地區首長。（美聯社）

俄克宮：烏克蘭有權入歐盟 普亭必要時願與澤倫斯基談判

2025-02-18 08:10

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財
花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養