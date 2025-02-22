英媒：澤倫斯基尚未決定與美簽署礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

英國天空新聞台（Sky News）在美東時間22日近上午6時報導，根據烏克蘭 消息人士，烏克蘭總統澤倫斯基 尚未準備好接受與美國的礦產協議，因為烏方認為該協議草案中存在「諸多問題」。

儘管川普 總統曾表示協議已接近簽署階段，但一位熟悉談判情況的消息人士告訴天空新聞，澤倫斯基目前尚不打算簽署該協議。

華盛頓郵報及華爾街日報昨晚接連報導美烏即將達成礦產協議。

美方希望與烏克蘭達成協議，以獲取該國的稀土資源作為軍事援助的交換條件。

烏克蘭消息人士表示：「目前（烏方）尚未準備好簽署這份協議，草案中存在諸多問題，總統在現行條件下無法接受。草案並未體現出真正的夥伴關係，僅包含烏克蘭的單方面承諾。」

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）周五於馬里蘭州舉行的保守政治行動會議（CPAC）上表示：「澤倫斯基將會簽署這項協議，而且很快就會看到成果。」

此外，據信美國談判代表曾暗示，若烏克蘭不接受協議，美方可能會切斷該國對星鏈（Starlink）衛星網絡的使用權。

另一方面，川普日前稱法國總統馬克宏是他的「好友」，並形容英國首相施凱爾（Keir Starmer）是個「好人」，但他強調，俄羅斯願意進行談判「完全是因為我」。

川普發表此番言論之際，正值馬克宏與施凱爾即將前往白宮與川普會晤。