川普曝「近乎」與烏克蘭達成礦產協議 澤倫斯基也證實

美國總統川普(右)21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基(左)「近乎」達成稀土礦產協議。(路透資料照)

美國總統川普 21日聲稱，與烏克蘭 總統澤倫斯基 「近乎」達成稀土礦產協議。同時，澤倫斯基也發聲明證實，將迅速與美方達成協議，但仍需敲定細節以確保有效性。美駐烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）結束為期3天的訪問後已於21日離開基輔，他讚賞烏克蘭總統澤倫斯基是「飽歷戰火及勇敢無畏的領袖」，試圖緩和美烏緊張關係。

CNN報導，川普在白宮橢圓辦公室說，「我認為我們已經非常接近（達成稀土礦產協議）了。我想他們想要它。他們對此感覺很好，這是一件意義重大的事，他們想要，這能讓我們留在那個國家，他們對此非常高興。我們拿回了我們的錢。」

衛報報導，美國安顧問沃茲（Mike Waltz）21日也表示，預計澤倫斯基很快就會與美國簽署礦產協議，作為與俄羅斯停戰的談判條件之一。

沃茲在保守黨政治行動會議（CPAC）上發表講話時表示：「最重要的是，澤倫斯基總統將簽署這項協議，你們將在短期內看到這點。」

他表示，擬議的夥伴關係將使美國能夠獲得烏克蘭關鍵礦產資源，包括鋁、鎵和氚。這些材料對於核研究和半導體等先進技術製造至關重要，且具有重要的軍事應用價值。沃茲還說，這項協議被定位為美國納稅人收回部分烏克蘭國防投資的一種方式，美國對烏克蘭的援助已超過1750億美元。

沃茲還表示，澤倫斯基去年9月首次提出對這項交易有興趣，作為他尋求美國投資其「勝利計畫」的一部分。

紐約時報報導，澤倫斯基21日晚間也發聲明表示，烏克蘭將「迅速且明智地」與美國達成稀土礦產協議，稱他的談判代表正與美方合作達成一項可加強雙方關係的協議，但仍需敲定細節以確保有效性，期待有個公正結果。

凱洛格20日與澤倫斯基會面，21日離開基輔，他在社群媒體上發文稱，他與澤倫斯基及其「才華洋溢的國安團隊」進行「廣泛且積極的討論」，稱「與烏克蘭高層領袖一起度過漫長且緊張的一天」。

凱洛格此番樂觀言論，與川普及其親近人士群起抨擊澤倫斯基形成鮮明對比。川普日前聲稱烏克蘭應該對俄烏戰爭負責，還罵澤倫斯基「做得很爛」。