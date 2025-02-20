我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳霍楚不會要求亞當斯辭職 但盼立法加強監督市長

共和黨大老麥康諾在生日當天 宣布不尋求連任

烏克蘭民團領袖：川普批澤倫斯基言論讓烏國更團結

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月與美國總統川普（右），曾在紐約會面。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月與美國總統川普（右），曾在紐約會面。（美聯社）

美俄就俄烏戰爭開啟對話，美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者、想撈美援油水。烏克蘭民團NAKO秘書長特瑞葛伯今天表示，川普接收到俄國假訊息的觀點，但川普的言論將會讓烏克蘭社會更加團結，保衛自己的國家。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」今天登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚，下午進行第一場主題座談「民主＝機會」，由美國公共電視網（PBS）外交與國防記者西夫林（Nick Schifrin）擔任主持人，加拿大前國防部長馬凱（Peter MacKay）、前英國國家科技顧問麥克斯威爾（Liam Maxwell），以及烏克蘭民團NAKO秘書長特瑞葛伯（Olena Tregub）與談。

針對川普（Donald Trump）近期對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的批評，特瑞葛伯表示，無論川普說了什麼話，烏克蘭人都想生活在自由民主的國家，「澤倫斯基不是獨裁者」，民調顯示其支持率也超過50%。

特瑞葛伯指出，如果現在重新選舉，澤倫斯基也會當選總統，而川普不幸地接受到俄羅斯假訊息的觀點，川普近期對澤倫斯基的批評，將會使得烏克蘭更加團結，保衛自己的國家。

特瑞葛伯說，事實上，社會韌性是最為重要的一件事，面對大國的侵犯，小國內部必須團結起來對抗侵略，俄軍規模比烏軍大10倍，烏克蘭社會就是團結起來抵禦俄羅斯的侵略；對於台灣而言，總統賴清德現在成立「全社會防衛韌性委員會」，這是絕對正確的作法。

馬凱表示，雖然川普近期對烏克蘭發表了一些言論，但這不是北美地區人民的主流看法，民主陣營要有共同的信念，就是繼續支持烏克蘭，且是要以實際行動支持，更不能容許像台灣這樣的民主政體受到極權國家的軍事威脅。

馬凱強調，各國應該團結一致，提供烏克蘭、台灣等國必要的防衛能力，不論川普說了什麼，「我們要為民主而戰」，並相信美國最終將會做出正確的抉擇。

對於台灣可努力的方向，馬凱說明，除了跟美國交流外，台灣也需要強化與加拿大等民主國家的交流，以及貿易往來和軍事互動，近期加拿大派遣哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」通過台灣海峽，就是代表加拿大政府想要保護台灣的民主。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

美國人需求大「減肥藥」帶丹麥小鎮飛升

下一則

義媒：教宗自嘲有人盼他快上天堂 但上帝要他留下

延伸閱讀

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
馬克宏將訪白宮會川普 盼保歐洲俄烏終戰談判席

馬克宏將訪白宮會川普 盼保歐洲俄烏終戰談判席
川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任
持續施壓烏國 白宮國安顧問：應少批評、速簽礦產協議

持續施壓烏國 白宮國安顧問：應少批評、速簽礦產協議

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國