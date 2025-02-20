北韓2戰俘揭赴俄內幕「以為留學訓練」未來想到南韓生活

北韓 去年10月派兵至俄國庫斯克州與烏克蘭軍隊交戰，南韓 媒體19日訪問了烏軍上月活捉的兩名北韓俘虜，他們透露了赴俄作戰的過程、如何應對烏克蘭無人機 等細節；其中一名戰俘忍不住吐露：「想到南韓生活。」南韓外交部官員對此回應，南韓政府將依法接納願意前往南韓的全部人員，並提供保護和支援。

南韓朝鮮日報派人前往烏克蘭一間戰俘收容所，採訪遭俘虜的兩名北韓士兵，一位是26歲的狙擊手兼偵察員李某，已在北韓軍隊服役10年；另一位是21歲的白姓步槍手，服役四年，兩人於去年10月至11月期間被派往俄國庫斯克州，遭烏軍俘虜，現在分別關在收容所的單人房中。

李某、白某都是獨生子，其中李某來自北韓首都平壤某貧困家庭，去年10月10日隨部隊出發，以為是「出國留學訓練」才到俄國；而白某父親在他入伍那一年病死，留下50歲的母親。

據報導，兩人揭露了北韓洗腦部隊赴俄作戰的內幕，表示庫爾斯克州的北韓軍隊受北韓保衛部要員監控，他們撒謊說南韓參戰，以此激發士兵們的敵對意識。李某稱：「（北韓保衛部的人）跟我們說，那些在烏克蘭軍操縱無人機的機師，全部是來自大韓民國（南韓）的軍人！」

至於如何應付烏軍無人機，李某說，北韓軍隊是教導「只有跑得快才能生存」，迅速躲避、找掩護，事實上他們沒有接受擊落無人機的訓練；他還說，「我從1月5日開始參加戰鬥，因為無人機和火砲的射擊，先上前去的部隊都被犧牲了，俄羅斯沒有適當地發射防禦用火砲，導致我們犧牲慘重。」

李某還表示，到了庫爾斯克州後，彈藥與軍服由上級提供，北韓底層士兵幾乎無法與俄軍士兵進行溝通。另外，北韓人民軍隊沒有「俘虜」的概念，因為一旦淪為俘虜，幾乎等同於「變節」，可能會被要求引爆手榴彈自盡，「如果有手榴彈，我可能會選擇自爆。」

據報導，談到未來規畫，李某忍不住吐露心聲，表示自己想到南韓生活，「如果我申請難民，會被接受嗎？」他說，自己雖然聽過南韓音樂，但沒看過南韓的電視劇，「在北韓看電視劇，搞不好會被抓走。」

報導19日刊登後，立刻在南韓政界引起迴響，南韓外交部官員火速回應，根據南韓憲法，北韓軍人屬於南韓公民，違反戰俘意願送回北韓，違反國際法的規定及慣例。若北韓戰俘提出申請，南韓政府將根據法律規定，接納願意前往南韓的全部人員，並提供保護和支援，同時已經向烏克蘭政府傳達此立場。