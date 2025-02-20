我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

美俄洽談歐洲淪邊緣人 專家祭3招扭轉局勢

編譯梁采蘩／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美俄洽談俄烏停戰撇開歐洲，引發外界議論；圖為俄羅斯總統普亭19日在聖彼得堡第一任市長Anatoly Sobchak紀念碑獻花。（路透）
美俄洽談俄烏停戰撇開歐洲，引發外界議論；圖為俄羅斯總統普亭19日在聖彼得堡第一任市長Anatoly Sobchak紀念碑獻花。（路透）

美俄洽談俄烏停戰撇開歐洲，歐洲在攸關自身的安全事務上淪為邊緣人，國際關係專家建議歐洲必須考慮顛覆常理的三招以扭轉局勢，包括高喊退出北約、與俄國修好並與中國加強合作。

新加坡國立大學研究員馬凱碩在「外交政策」撰文指出，歐洲首先應宣布退出北約，因為若歐洲被迫將國防支出提高至GDP 5%，他們就不再需要美國。以2024年數據來看，歐盟與英國合計GDP的5%相當於1.1兆美元，高於美國2024年8240億美元的國防預算。

馬凱碩表示，歐洲未必真的要退出，但只有發出具體威脅才能讓美國總統川普警醒，迫使他尊重歐洲。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲戰略思維建立在美國絕對可靠，這可謂幼稚至極。若法國前總統戴高樂等戰略大師還在世，他們會提出第二個顛覆常理選項：與俄國達成重大戰略妥協，雙方在核心利益上讓步。

值得注意的是，中國其實能幫歐盟應對非洲人口爆炸這個地緣政治噩夢。1950年，歐洲人口是非洲兩倍；到2100年，非洲人口反過來達歐洲六倍。除非非洲發展經濟，否則非洲移民將持續進入歐洲。如果歐洲希望阻止反移民的極右派掌權，就該在非洲創造就業機會，歡迎讓非洲人留在非洲的外國投資；然而，歐洲卻批評並反對中國投資非洲。

馬凱碩指出，這足以證明歐洲當前戰略思維有多天真。歐洲犧牲自身戰略利益，迎合美國利益，以為順從能換來回報。事實上，兩千年來，「所有大國都將自身利益置於首位，並在必要時犧牲盟友利益」。

因此，歐洲不應批評川普，而是應該效法他，宣布歐洲戰略自主，將自身利益放在首位。

川普出手，俄烏戰爭預料進入談判階段，不過有專家認為，現在對俄羅斯做出讓步，時機點過早了。俄羅斯前能源部副部長米洛夫指出，俄國資源正快速且明顯地減少；在國際制裁下，俄國財政赤字不斷擴大，出口收入也陷入停滯，在烏克蘭戰場也出現兵力不足情況；米洛夫認為，在接下來幾個月再來談讓步，對於烏克蘭和西方社會來說都更具優勢。

俄國 川普 投資

上一則

北韓2戰俘揭赴俄內幕「以為留學訓練」未來想到南韓生活

下一則

全球適合步行50大城市 歐洲就占45席 第1名在這國

延伸閱讀

川普：「有可能」和中國達成新的貿易協議

川普：「有可能」和中國達成新的貿易協議
川普警告離第三次世界大戰不遠了 但他任內不會發生

川普警告離第三次世界大戰不遠了 但他任內不會發生
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外