美俄洽談歐洲淪邊緣人 專家祭3招扭轉局勢

美俄洽談俄烏停戰撇開歐洲，引發外界議論；圖為俄羅斯總統普亭19日在聖彼得堡第一任市長Anatoly Sobchak紀念碑獻花。（路透）

美俄洽談俄烏停戰撇開歐洲，歐洲在攸關自身的安全事務上淪為邊緣人，國際關係專家建議歐洲必須考慮顛覆常理的三招以扭轉局勢，包括高喊退出北約、與俄國 修好並與中國加強合作。

新加坡國立大學研究員馬凱碩在「外交政策」撰文指出，歐洲首先應宣布退出北約，因為若歐洲被迫將國防支出提高至GDP 5%，他們就不再需要美國。以2024年數據來看，歐盟與英國合計GDP的5%相當於1.1兆美元，高於美國2024年8240億美元的國防預算。

馬凱碩表示，歐洲未必真的要退出，但只有發出具體威脅才能讓美國總統川普 警醒，迫使他尊重歐洲。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲戰略思維建立在美國絕對可靠，這可謂幼稚至極。若法國前總統戴高樂等戰略大師還在世，他們會提出第二個顛覆常理選項：與俄國達成重大戰略妥協，雙方在核心利益上讓步。

值得注意的是，中國其實能幫歐盟應對非洲人口爆炸這個地緣政治噩夢。1950年，歐洲人口是非洲兩倍；到2100年，非洲人口反過來達歐洲六倍。除非非洲發展經濟，否則非洲移民將持續進入歐洲。如果歐洲希望阻止反移民的極右派掌權，就該在非洲創造就業機會，歡迎讓非洲人留在非洲的外國投資 ；然而，歐洲卻批評並反對中國投資非洲。

馬凱碩指出，這足以證明歐洲當前戰略思維有多天真。歐洲犧牲自身戰略利益，迎合美國利益，以為順從能換來回報。事實上，兩千年來，「所有大國都將自身利益置於首位，並在必要時犧牲盟友利益」。

因此，歐洲不應批評川普，而是應該效法他，宣布歐洲戰略自主，將自身利益放在首位。

川普出手，俄烏戰爭預料進入談判階段，不過有專家認為，現在對俄羅斯做出讓步，時機點過早了。俄羅斯前能源部副部長米洛夫指出，俄國資源正快速且明顯地減少；在國際制裁下，俄國財政赤字不斷擴大，出口收入也陷入停滯，在烏克蘭戰場也出現兵力不足情況；米洛夫認為，在接下來幾個月再來談讓步，對於烏克蘭和西方社會來說都更具優勢。