歐盟外長：川普勿走進普亭陷阱 俄烏片面和平方案將失敗

歐盟外交首長卡拉斯提醒川普政府勿邁入普亭的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。歐新社

歐盟 外交首長卡拉斯提醒川普 政府勿邁入普亭的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。歐洲學者也示警，近日事態發展證明普亭能夠形塑川普的想法。

歐洲政媒學界近期焦點幾乎都集中在一個議題：如何讓歐洲在俄烏和平談判中的角色不被邊緣化。

歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在「歐洲動態」（Euractiv）專訪中釋放強烈訊息：「歐洲不同意的方案將只會失敗，因為它不會被執行」。

針對美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）和俄國 外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨天在沙烏地阿拉伯進行雙邊會談，卡拉斯直言「俄羅斯是贏家」，因為俄國擺出的姿態是「現在所有人都要來找我們，而且拿出我們要的東西（來談）」。

卡拉斯是前愛沙尼亞總理，也是歐洲領導圈裡鮮明的對俄強硬派，她強調在和平談判開始前，不應把俄國的主要訴求交出去，這不是好的談判技巧。

川普（Donald Trump）本人和國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前都說過，烏克蘭想取回被俄國占領的土地及加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，被批評為削弱西方談判籌碼。

卡拉斯認為第一步是要對俄施壓，而歐洲應聚焦在軍援烏克蘭，使他們有能力對壞方案說不，「在戰場上愈強大，在談判桌後面就會愈強大」。

美國會否以解除經濟制裁來交換俄國承諾，是浮上檯面的議題之一，而歐盟實施的對俄制裁影響力大於美國，被視為歐盟能介入談判的籌碼。

卡拉斯強調制裁是一張有力的牌，放棄它並不明智。她說，俄羅斯希望解除制裁，證明了制裁對俄有效，因此歐洲不該低估本身的力量。

愛沙尼亞等波羅的海及北歐、東歐國家是最早對俄國侵略示警，也最強力支持提高軍備的歐盟成員。卡拉斯不諱言對俄烏戰爭3年來，歐洲因遲疑而流失了提高軍備和軍火產能的時間感到挫折，「我們曾經有許多時間」。

但她也表達需正面來看，如今的情況就像回到3年前俄國發動全面入侵烏克蘭的那一天，也就是歐洲團結起來商議採取共同行動。她強調提高國防經費、排擠其他資源，對所有社會都是痛苦的決定，但「每一次遲疑都會讓代價更高」。

當前美俄的雙邊互動排除了烏克蘭和歐洲國家，使歐洲近來多個論壇或會議彌漫著悲觀氣氛。

歐洲議會（European Parliament）外交委員會今天上午邀請卡內基國際和平基金會歐洲分會主任巴爾福（Rosa Balfour）分析美歐關係前景，她表示從安全、經濟和科技的角度來看都不易樂觀，例如關稅就可能使美國對歐洲國家各個擊破，她主張歐盟成員國應向歐盟提供更多資金，以便投入軍備等共同事務。

巴爾福並指出，「川普的論點是普亭（Vladimir Putin）的論點，證明普亭有能力形塑川普的想法」，而這與美國所謂要將資源集中來應對中國的目標不相符。

西方聯盟近年來一直強調中俄等獨裁者深化合作、挑戰全球秩序，若普亭能影響川普的想法，顯然將對中國有利。

川普18日抱怨烏克蘭「已經在那裡3年了，應該早就結束這一切…根本就不該開始這場戰爭」，被批評為呼應普亭將其侵略戰爭歸咎於烏克蘭。