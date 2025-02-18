傳美俄提3階段和平計畫 川普稱可能月底見普亭

美俄會談後，美國總統川普（圖右）稱可能月底就與俄羅斯總統普亭（圖左）會面。(美聯社)

美國國務卿魯比歐與俄羅斯 外交部長拉夫羅夫18日率代表團於沙烏地阿拉伯就俄烏停戰舉行會談，未受邀的烏克蘭 總統澤倫斯基同日表示抨擊，而美國總統川普 則在會後重複表達克里姆林宮的戰爭觀點，甚至聲稱是烏克蘭先向俄羅斯開戰。川普並稱本月底前與俄羅斯總統普亭會面。

路透報導，歐洲多國領導人近日提到如果能夠達成停火協議，將派遣維和部隊到烏克蘭提供安全保障。

川普在海湖莊園召開記者會時指，「在那裡（烏克蘭）駐軍沒有問題，我完全不會反對。」

此外，川普強調，烏克蘭在幾年前就應該達成協議，他不認為烏克蘭應該擔心無法參與停火談判，並表示烏克蘭本應更早參與談判。

川普指：「我認為我有能力終結這場戰爭。我有可能在本月底前與普亭會面。」

川普也稱烏克蘭應該舉行選舉，說這並非只有俄羅斯希望如此，是源自美國以及很多國家的擔憂。

福斯新聞引述外交消息報導，美俄提出一項3階段和平計畫，包括停火、舉行烏克蘭大選，然後簽署最終協議。雙方將烏克蘭大選視為順利推動調解進程的其中一項關鍵因素。

報導指出，烏方稱普亭認為，若烏克蘭舉行大選，會由親俄的「傀儡」候選人當選，而這位候選人可能會同意作出有利於俄羅斯的讓步。

對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示不知情。

俄羅斯總統助理烏沙科夫會後形容，談判進展順利，雙方闡明對烏克蘭問題的原則性立場，並認真討論所有問題。但普亭與川普不太可能在下周會晤，目前難以談論具體日期。