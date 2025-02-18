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俄軍累了？掠地放緩 澤倫斯基曝：普亭或今夏攻波蘭、立陶宛

編譯中心╱綜合17日電
俄羅斯反對派領導人納瓦尼逝世一年，民眾16日聚集在墓前弔念。（路透）
俄羅斯反對派領導人納瓦尼逝世一年，民眾16日聚集在墓前弔念。（路透）

俄羅斯軍隊憑藉武器和人力資源優勢，曾在烏克蘭戰場前線持續向前推進，尤其是去年秋天擴張幅度最快；在川普推動停戰談判之際，俄軍無疑想擴大占地優勢以增加籌碼；不過今年開始，俄軍在烏克蘭東部的推進幅度明顯減緩，分析認為跟天時地利有關，烏軍利用城市戰防禦優勢，加上冬天減少俄軍掩護，使俄軍艱難推動和傷亡加重有關。

華爾街日報報導，俄軍去年透過猛烈空襲迅速掠地，特別是在東部頓涅茨克市以西一帶，包括以重兵分從東、西兩路夾攻烏軍補給線要塞博果斯克鎮（Pokrovsk）；然而，依據基輔等官方及如美國智庫戰爭研究院等民間組織的資料指出，俄軍在2024年最後五個月的日均傷亡人數每月持續擴大，在烏東的占領面積增幅卻在減小。

分析認為，俄軍傷亡增加的其中一個原因，是烏軍占據了防禦優勢，特別是在城市戰；此外，烏克蘭在缺乏步兵的情况下，主要依靠炸彈無人機攻擊向烏東推進的俄軍；而入冬後，俄軍或因樹木稀疏，行蹤變得更容易被無人機發現和瞄準。再者，俄軍在三年戰事間消耗了約五成庫存坦克和裝甲車輛，剩下的款式更舊、性能更差，而且士兵已經漸漸疲憊，但徵兵越來越困難。

另據港媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基在16日播出的訪問中稱，情報顯示，俄羅斯計畫透過在盟友白俄羅斯進行多達15萬人參與的「練兵」，可能最快今年夏天入侵另一歐洲國家，目標可能是波蘭和立陶宛。澤倫斯基警告，這就像俄軍2022年2月24日入侵烏克蘭前，以練兵為由集結兵力的情况。

此外，俄羅斯總統普亭的主要政敵、被莫斯科列為「極端分子」的納瓦尼，2月16日逝世一周年，至少1500名俄羅斯人前往納瓦尼在莫斯科的墓地，冒著嚴寒與被報復的風險，哀悼這位死於獄中的反對派領袖。

納瓦尼在2024年2月16日死於位於北極圈附近的「3號流放地」(Penal Colony No.3)。

俄羅斯至今仍未說明納瓦尼的死因，表示他是在監獄院區裡散步時死亡。納瓦尼的母親柳德米拉表示，她盡一切努力推動調查，並希望應該為此負責的人受到懲罰，「全世界都知道是誰下的令」，她戴著墨鏡，強忍著淚水的說，「但我們希望他們清楚肇事者和推動者。」

納瓦尼的遺孀尤莉雅說，她的丈夫在死後「繼續團結著人們」；尤莉雅目前流亡海外，並且也被列為「極端分子」。

俄羅斯反對派領導人納瓦尼逝世一年，民眾16日聚集在墓前弔念。（路透）
俄羅斯反對派領導人納瓦尼逝世一年，民眾16日聚集在墓前弔念。（路透）

白俄羅斯 納瓦尼 烏克蘭

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