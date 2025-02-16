川普推俄烏和談 納瓦尼遺孀：普亭會背叛、改變遊戲規則

俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅示警，與俄羅斯總統普亭試圖談判是沒有意義的。（美聯社）

俄羅斯異議人士納瓦尼 的遺孀尤莉雅(Yulia Navalnaya)14日警告說，在結束烏克蘭戰爭的談判中，與俄羅斯總統普亭 「試圖談判是沒有意義的」。

根據中央廣播電台報導，尤莉雅在納瓦尼逝世一周年紀念日的兩天前，於慕尼黑安全會議上表示：「即使你決定與普亭談判，也要記住他會說謊、背叛」，「他會在最後一刻改變規則，強迫你玩他的遊戲」。

尤莉雅指出：與普亭達成的任何協議都只有兩種可能的結果。如果他繼續掌權，他就會想方設法破壞協議。如果他失去權力，協議將變得毫無意義。」

納瓦尼在去年2月16日逝世。俄羅斯當局將納瓦尼列為「極端分子」。在俄羅斯，任何提及納瓦尼或他的反貪腐基金會，而沒有稱他們為「極端分子」的人，都會被處以罰款，或因屢犯而處以最高4年的有期徒刑。

尤莉雅14日與流亡的白俄羅斯 反對派領導人季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaya)舉行的小組會議上發表談話。

季哈諾夫斯卡婭在會中表示：「透過讓烏克蘭在這些談判中處於有利地位，白俄羅斯、摩爾多瓦和其他國家也會處於有利地位。」她說，如果烏克蘭在戰後沒有勝出，「普亭仍將強大到足以維持對白俄羅斯的影響力」。

而美國強勢促和俄烏，無疑是今年慕尼黑安全會議最大焦點。多名歐亞國家外長15日在會中提醒川普政府，俄烏戰爭結束的方式將對全球安全帶來重大影響，包括台海及南海情勢發展。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）向獨自與俄、烏溝通而不理會歐洲的美國總統川普喊話，「如果不與布魯塞爾（歐盟總部）站在一起，就是與莫斯科、甚至北京站在一起」。