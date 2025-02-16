失美保障？澤倫斯基：歐洲應建立統一軍隊

烏克蘭總統澤倫斯基15日說，美國對歐洲的安全保障已經結束，歐洲必須建立統一的軍事力量。圖為波蘭軍隊14日操練。(路透)

川普 總統積極推動俄烏和平談判，卻將歐洲排除在外的作法，不但惹惱歐洲，也讓烏克蘭 失去後盾，因此烏克蘭總統澤倫斯基 15日疾呼歐洲應該建立統一的軍隊；他並警告說，美國對歐洲的安全保障已然結束。

根據美聯社報導，澤倫斯基15日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)演說時強調：「我真的相信時機已到，必須建立歐洲自己的武裝部隊。」他並補充道：「三年來全面戰爭證明我們已經擁有建立歐洲統一軍事力量的基礎，現在當我們打這場戰爭並為和平與安全奠定基礎時，我們必須建立歐洲武裝部隊。」

澤倫斯基呼籲歐盟與美國提供更多的軍事與經濟援助的同時，不忘重申：「烏克蘭永遠不會接受在我們背後、在沒有我們參加的情況下所達成的和平協議，同樣條件也適用於整個歐洲。」

不過提及日前與川普的談話，澤倫斯基坦承：「川普從來沒有提過(美國)需要歐洲參與談判，這說明了很多事，美國過去單純一貫支持歐洲的時代已經宣告結束。」

川普上周透露即將與俄羅斯總統普亭會面，推動俄烏談判以結束俄羅斯2022年2月發動的俄烏戰爭，川普認為飽受戰火蹂躪的烏克蘭理當坐上談判桌，澤倫斯基主張歐洲也應該參與談判，不過川普欽點的俄烏特使凱洛格(Keith Kellogg)卻有不同想法：「可以讓烏克蘭人、俄羅斯人，當然還有美國人坐在談判桌上。」當被問及歐洲是否會被排除在外，凱洛格的答覆很直接：「我是現實主義信徒，我認為此事(歐洲加入談判)不會發生。」

另外澤倫斯基14日終於承認，早在川普二度入主白宮前，美國對於烏克蘭加入北約的立場已經動搖；德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)對於美國對歐立場丕變，視為關鍵時刻並呼籲歐洲領導人克服分歧、共同團結，才能為烏克蘭帶來真正的和平；她說：「現在是歐洲必須站起來的時刻，如果不是歐洲同意的和平，就不會有持久的和平。」

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