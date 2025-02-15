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俄烏終戰？王毅晤烏克蘭外長：希望達成公平的和平協議

記者陳宥菘／即時報導
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就俄烏戰爭，中國外交部長王毅15日「應約」會見烏克蘭外長西比哈時表示，中方支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議。(取材自中國外交部網站)
就俄烏戰爭，中國外交部長王毅15日「應約」會見烏克蘭外長西比哈時表示，中方支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議。(取材自中國外交部網站)

美國總統川普正推進終結持續近3年的俄烏戰爭的計畫之際，根據北京發布，中國外交部長王毅15日「應約」會見烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）時表示，中方支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議，並指中方將繼續匯聚「勸和促談」的共識。

根據中國外交部網站，王毅15日晚間在德國出席慕尼黑安全會議期間「應約」會見烏克蘭外長西比哈。

王毅就兩國關係表示，近年來，中國一直是烏克蘭第一大貿易夥伴。這在當前情勢下來之不易，也展現了雙方合作的潛力與空間。中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，願同烏方一道，排除不利因素，推進雙邊關係，開展務實合作。希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。

針對烏克蘭危機，王毅表示，中方始終為和平奔走、為促談努力。事實和情勢發展再次證明，中國國家主席習近平提出的「四個應該」、「三點思考」等原則主張客觀公正、理性務實。「我們將繼續以此為遵循，為政治解決危機、實現和平發揮建設性作用」。

王毅強調，「中方支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議」。由中方與全球南方國家發起的「和平之友」小組，將繼續匯聚勸和促談的共識。

據中方發布，西比哈則說，烏克蘭高度重視中國的大國影響，「讚賞中方秉持客觀平衡立場，期待中方為實現全面、公正、永續和平發揮重要作用」。

就兩國關係，西比哈表示，烏中一直保持聯繫溝通，烏中合作互利共贏。烏克蘭嚴格恪守「一個中國原則」，願與中方加強交往合作，進一步密切兩國戰略夥伴關係，將繼續全力保護中國機構和公民安全。

烏克蘭 王毅 德國

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