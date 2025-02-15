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美高層將赴沙國俄烏和談 俄代表團保密到家 烏克蘭未受邀

編譯盧思綸／即時報導
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圖為川普與普亭2017年在G20峰會上交談。（美聯社）
圖為川普與普亭2017年在G20峰會上交談。（美聯社）

美國眾院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）與多名消息人士告訴路透，川普政府高階官員──國務卿魯比歐、國安顧問沃茲與白宮中東特使威科夫，幾天內將啟程沙烏地阿拉伯，會晤俄羅斯代表團，商議川普與普亭會晤以啟動終結烏克蘭戰爭的談判。而15日稍早，在美國主動下，魯比歐與俄羅斯外長進行外交通話。

消息人士拒絕透露那些俄羅斯官員將出席，不過美國有線電視新聞網（CNN）此前報導，克里姆林宮正在組建高階官員談判團隊直接與美方會談，包括政治、情報和經濟圈等高層人物，還有最近在美俄換囚中扮演關鍵角色的俄國官員德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

烏克蘭總統澤倫斯基14日曾會晤美國副總統范斯表示，並未受邀前往沙國，而且烏克蘭在和戰略夥伴商議前不會與俄羅斯有所接觸。

另外，魯比歐15日稍早與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，雙方同意保持定期聯絡，以利準備川普會晤普亭的峰會。

根據俄羅斯外交部，這次通話是由美國主動發起。

聲明指出：「雙方表達在國際重大議題上進行互動的共同意願，包括圍繞烏克蘭的解決方案、巴勒斯坦問題，以及中東和其他地區的局勢。」

聲明還稱：「拉夫羅夫和魯比歐重申合作意願，依循兩國總統設定的基調，恢復互相尊重的國際對話。」

俄羅斯 魯比歐 烏克蘭

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