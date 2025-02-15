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美俄烏問題特使：歐洲不會參與烏克蘭和平協議談判

美俄烏問題特使：歐洲不會參與烏克蘭和平協議談判

中央社慕尼黑15日綜合外電報導
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川普總統任命的俄烏問題特使凱洛格15日出席慕尼黑安全會議。(歐新社)
川普總統任命的俄烏問題特使凱洛格15日出席慕尼黑安全會議。(歐新社)

美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）今天表示，歐洲「不會」在烏克蘭和平談判中占有一席之地。之前華府向歐洲各國發出1份調查問卷，詢問他們能為基輔的安全保障做出什麼貢獻。

路透報導，本周川普在沒有事先與歐洲盟友或基輔磋商的情況下致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），並宣布立即啟動烏克蘭和平談判，此舉讓歐洲盟友大感震驚。

川普政府官員近日也明確表示，他們希望北大西洋公約組織（NATO）的歐洲盟友在區域事務上承擔起主要責任，因為美國現在面臨其他優先要務，包括邊境安全和對抗中國。

凱洛格在慕尼黑安全會議（MSC）上被問及是否能保證烏克蘭和歐洲代表都會坐到談判桌上，他回應：「針對最後一個問題（關於歐洲是否能參與談判），答案就如你所說，是否定的。」

他表示，烏克蘭「當然」會參與談判，還說如果不讓烏國參與談判是「愚蠢」的決定。

上述說法立即引來歐洲各國領袖的反彈。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在會中表示：「若無歐洲的參與，我們不可能就烏克蘭、烏克蘭的未來或歐洲安全架構進行討論或談判。但這也意味歐洲需要團結起來。歐洲需要少說多做。」

史塔布還說，美國向歐洲發出的問卷「將迫使歐洲思考」。

一名歐洲外交官表示，美國的問卷共包含6個問題，其中一題詢問歐洲各國「準備部署多少士兵」。

凱洛格在會中表示，旨在終結俄烏戰爭的談判可能聚焦於俄羅斯的領土讓步和普亭的石油收入。

「俄羅斯確實是個石油國家」，因此西方國家需要採取更多措施，以有效執行對俄制裁。

凱洛格發表上述言論前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會中賣力向歐洲各國喊話，主張「建立一支歐洲軍隊的時候到了」，認為歐洲軍力夠強才能把美國拉住，並稱北約會員資格或另立一個歐洲安全聯盟才是烏克蘭的安全保證。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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