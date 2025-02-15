澤倫斯基籲建歐洲軍隊 稱入會北約才有安全保證

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 在慕尼黑的一場演說賣力向歐洲喊話，主張「建立一支歐洲軍隊的時候到了」，認為歐洲軍力夠強才能把美國拉住，並稱北約會員資格或另立一個歐洲安全聯盟才是烏克蘭的安全保證。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天上午在慕尼黑安全會議（MSC）的演說三度獲得全場起立鼓掌致敬。在美國川普 政府片面強勢推進俄烏和平的壓力下，他訴求歐洲「為你們自己的安全採取行動」。

澤倫斯基一開場就提及俄軍在昨天慕尼黑安全會議開幕日攻擊烏克蘭境內車諾比（Chernobyl）核電廠防護罩，指其不只對烏克蘭，而是對全歐洲的能源安全帶來威脅，且顯示俄國並不想要和平。

他表示，有情資指俄羅斯今年夏天將運送大量攻擊性無人機到白俄羅斯，「也許是針對你們（歐洲），我們需要面對現實，在俄羅斯攻擊另一個國家之前，我們能作什麼？」

澤倫斯基還說別小看正在協助俄國的北韓軍隊，因為北韓正在學習如何打一場現代戰爭，他詢問台下許多來自歐洲政府、軍方或智庫的觀眾「你們準備好了嗎？」

他主張必須建立一支整合的歐洲軍隊，不只需要資金，也需要人員，而烏克蘭過去3年阻擋俄軍進一步挺進的經驗，以及已與歐洲國家合作製造無人機，可對此作出貢獻。他問台下，如果俄軍進犯，是否能作到烏克蘭那樣程度的犧牲抵抗和反擊。

他並強調歐洲擁有軍隊不是為了取代美國，而是「使美國（願意）站在一個強大的歐洲身旁」。

這位精明的演說家還針對歐洲痛點挑釁，「沒錯，美國需要歐洲作為一個市場，但作為一個盟友？我不知道」。

他說歐洲需要一個聲音，而不是許多聲音，「如果不是布魯塞爾（作決策），那麼就是莫斯科」，這番話使台下氣氛一度凍結、有人嘩然，但他接著直言「這就是地緣政治，（否則）俄羅斯會把歐洲撕裂」。

澤倫斯基提及布魯塞爾，指的是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）總部所在，許多歐洲國家雖加入這兩個結構緊密的組織，但各國為不同利益考量，或為保留自身權力而不願擴大集體決策範圍，常使共同決策時機延宕或力道不足，是長期以來的痛點。

對烏克蘭提供安全保證，是俄烏戰爭走向和平的必要條件，但川普政府日前表達美國無意投入其中。

澤倫斯基坦言，他不相信沒有美國加入的安全保證，但唯有歐洲夠強大，美國才願參與其中。他主張的安全保證是烏克蘭加入北約，或者另一個在歐洲的類似北約同盟，納入烏克蘭為同盟的邊界。

「我們不能只同意停火而沒有安全保證、無法阻止俄羅斯（再犯）」，他說，如果這場戰爭以錯誤的方式結束，那將為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）留下一個只知殺戮的軍隊。

澤倫斯基在演講後被主持人美國有線電視新聞網（CNN）主播艾曼普（Christiane Amanpour）問到與川普的通話，他坦言對川普先與普亭通話後再打給他「不高興」，但川普不打給他會更糟。

對於川普政府上台以來官員部分言論顯得不同調，他表示「老實說，不只我，所有人都得適應這件事」。

對於他暫停總統選舉，被普亭揚言「不與不合法的烏克蘭總統對話」，且部分民主陣營人士也有微詞，澤倫斯基強調他正聚焦在國家的生存，關心的不是個人的未來，而是烏克蘭的未來。

他數次疾呼「沒有烏克蘭（參與），就沒有關於烏克蘭的決定；沒有歐洲（參與），就沒有關於歐洲的決定」，強調川普、普亭、他或任何人都不能獨自決定和平方式，必須共同參與。

艾曼普最後因她忍不住為澤倫斯基的幽默笑出來而致歉。這位喜劇演員出身的總統在此關鍵時刻面對國際要人，一面欲對險峻萬分的情勢力挽狂瀾，一面仍能說笑，他回應：「當我們有時間的時候，我們必須微笑。」

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