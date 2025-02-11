澤倫斯基：準備好向俄羅斯提議交換領土

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他準備好與俄羅斯談判交換領土。圖為一名男子走過烏克蘭基輔獨立廣場為紀念傷亡生命的臨時紀念碑。

烏克蘭總統澤倫斯基 表示，他準備好與俄羅斯 談判交換領土。與此同時，俄羅斯今天釋放一名美國囚犯，美國總統川普 將此舉描述為有意結束戰爭的善意姿態。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他已準備好進行嚴肅談判。澤倫斯基14日將在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上會見堅決反對向烏克蘭提供援助的美國副總統范斯（JD Vance）。

澤倫斯基接受「衛報」（The Guardian）訪問時表示：「我們將以一片領土交換另一片領土。」

澤倫斯基過去曾拒絕割讓任何被俄羅斯侵占的領土，如今他表示自己已準備好以去年烏克蘭突襲占領的俄羅斯庫斯克州（Kursk）地區交換領土。

他承認，僅依賴歐洲夥伴，烏克蘭將無法獲得足夠的安全保障。

他說：「沒有美國的安全保障不是真正的安全保障。」

川普上任時矢言終結俄烏戰爭，可能會利用在前總統拜登領導下提供的數以十億計美元軍援，迫使基輔當局在領土上做出讓步。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天訪問莫斯科，這是在川普上月重返白宮後，已知首次有川普政府官員訪問俄羅斯。魏科夫成功促成美國公民佛蓋爾（Marc Fogel）獲釋。佛蓋爾自2021年以來因毒品指控被俄囚禁。

川普在談到佛蓋爾獲釋時對記者表示：「俄羅斯對我們非常友好。其實，我希望這是我們能結束這場戰爭的關係開端。」