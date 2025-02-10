烏克蘭戰後重建利益 美方「不想交普亭與中國分享」

川普總統想結束俄烏戰爭，可能要求中國國家主席習近平施壓俄國停戰。圖為俄羅斯總統普亭。(美聯社)

川普 總統想要結束俄烏戰爭，可能要求中國國家主席習近平施壓俄羅斯停戰；中方若出手，是否會在台灣問題上要求川普回報，引發猜測。戰後經濟重建牽涉重大利益，烏克蘭 恐淪為美中角力場，而美國已放話希望烏克蘭年底前大選，現任總統澤倫斯基 能否連任也是問題。

俄烏戰爭迄今已三年，吸引西方投資儼然成為重建要務。據歐盟執委會2024年報告估計，未來十年，烏克蘭重建與復原成本為4860億美元。

曾任前總統拜登的副國務卿韋瑪投書外交政策，強調援助在於投資美國經濟與國家安全利益。烏國擁有龐大的經濟潛力；光戰略金屬礦產，在歐盟認定的34種關鍵礦物資源中，烏克蘭生產或蘊藏32種，包括鈦、銅、鉻鐵礦、石墨、鋰、鉬、稀土及鈾。

鈦廣泛用於航太、醫療、汽車及國防產業，鋰則用於生產電池，是電動車的關鍵零件，有助於美國推動綠色能源轉型與人工智慧革命，共和黨鷹派參議員葛蘭姆2024年6月訪烏時坦言，「我不想交給普亭與中國分享」。

鑒於美中競爭已成未來主旋律，北京近日更宣布加強稀土出口管制，反制川普貿易戰，援烏有助美國擺脫對中俄能源、關鍵原物料的倚賴，更有利華府與北京日益激烈的競爭。

德州州立大學政治系副教授翁履中說，由於北京的一帶一路能提供更快、更多的資源，基輔重建需要北京；而烏國位於陸上絲綢之路必經要道，讓北京有維持與基輔關係的必要。

●中方會否提台灣問題

關鍵在川普是否放棄抽身的立場。中國學者相藍欣認為，北京恐以協助俄烏停戰換取華府發表新聯合公報，希望美國說法由「不支持台獨」改為「反對台獨」，有記者1月30日在白宮直接就此詢問川普，川普表明他和習近平「從未討論過」此事。不過，過去沒談過不表示未來不會談。

●澤倫斯基的連任之路

相較於重建工作已於戰時展開，烏國大選最快要到戰後才會舉行，畢竟目前無人能替代澤倫斯基。在俄國全面入侵後，澤倫斯基的支持率一度達到90%。儘管澤倫斯基的民調持續下滑，仍有過半民眾支持澤倫斯基。據基輔國際社會學研究所(KIIS)2024年10月民調，52%烏克蘭人支持澤倫斯基，39%烏克蘭人不信任澤倫斯基。

不過，在2024年2月民調中，僅15%支持現在就舉行大選，不支持原因之一是維繫戰時穩定。心理學家畢羅肯接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，選舉「耗費國家預算，錢該花在軍隊裝備上」。

何況目前無人能挑戰澤倫斯基。前武裝部隊總司令扎盧茲尼一度被視為潛在競爭對手，如今調任駐英大使的他並未表態參選。隨著選舉在戰後登場，危機落幕與持續下滑的支持率，加上俄國恐發動輿論攻勢，澤倫斯基被扎盧茲尼取代的可能性大增，而戰後烏克蘭能否加速政治轉型，有賴於誰是下任領導人，也受烏國未來經濟模式的影響。