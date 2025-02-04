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聯國駐烏人權監測團：俄處決被俘烏兵人數 驚人上升

編譯中心／綜合3日電
烏克蘭軍人日前在公眾集會上向陣亡軍人肖像獻花，身後是像徵性士兵的靴子，以表達他們的敬意。（歐新社）
烏克蘭軍人日前在公眾集會上向陣亡軍人肖像獻花，身後是像徵性士兵的靴子，以表達他們的敬意。（歐新社）

聯合國駐烏克蘭人權監測團(UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine)3日表示，最近幾個月以來，遭俄羅斯武裝部隊處決的烏克蘭被俘士兵人數「驚人上升」。

國際人道法(International Humanitarian Law)禁止處決戰俘和傷員，並將其視為戰爭罪。然而，駐烏克蘭人權監測團表示，自去年8月底以來，已收到24起個別事件中有79人被處決的報告，「許多投降或被俄羅斯武裝部隊拘禁的烏克蘭士兵被當場擊斃。目擊者也描述手無寸鐵和受傷的烏克蘭士兵遭到殺害的情況。」

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)在評論該報告時表示，俄羅斯的暴行需要國際社會採取緊急行動，「俄羅斯對烏克蘭戰俘令人震驚的處決，表明烏克蘭面臨真正凶殘的人。我們需要新的且有效的國際法律工具和具體步驟，以追究肇事者的責任。」

聯合國駐烏克蘭人權監測團團長貝爾(Danielle Bell)表示，一些俄羅斯官員「明確呼籲對被俘虜的烏克蘭士兵進行非人道待遇，甚至處決」。

監測團表示，報告也記錄2024年烏克蘭武裝部隊處決一名受傷且喪失行為能力的俄羅斯士兵事件，但是沒有透露細節。

烏克蘭檢察官辦公室稍早表示，正在調查數十起俄羅斯武裝部隊處決烏克蘭軍事人員的案件。

另據路透報導，兩位知情的俄羅斯消息人士透露，俄羅斯看中沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，可能將是俄羅斯總統普亭與美國總統川普舉行峰會的地點。

其中一名消息人士說，俄國內部還是有些人反對這兩個地點，因若干的俄羅斯外交和情報部門官員指出，沙國與阿聯和美國維繫著密切的軍事及安全往來。

對此，沙國與阿聯並未回應，克里姆林宮也拒絕評論。川普和普亭兩人均與沙國和阿聯的領導人建立良好友誼。

美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。（路透）
美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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