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莫斯科公寓爆炸事件 烏克蘭親俄準軍事組織領袖喪生

中央社莫斯科3日綜合外電報導
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俄羅斯警察3日在莫斯科豪華公寓「紅帆大樓」爆炸現場附近。歐新社
俄羅斯警察3日在莫斯科豪華公寓「紅帆大樓」爆炸現場附近。歐新社

多個俄羅斯媒體報導，來自烏克蘭東部、立場親俄的準軍事組織領袖沙基斯揚今天在莫斯科1間豪華公寓爆炸意外中身亡。國營媒體塔斯社稱這場爆炸是「精心策劃的暗殺行動」。

俄國媒體報導，炸彈在沙基斯揚（Armen Sarkisyan）帶著保鑣進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）地下室時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（River Moskva）河畔，距離克里姆林宮（Kremlin）僅有12公里。

俄國「工商日報」（Kommersant）報導，除沙基斯揚本人喪命，爆炸還導致1名保鑣喪生，另有3人受傷。

塔斯社（TASS）引述執法人員說法稱：「針對沙基斯揚的暗殺行動經過精心策劃且有人指使。調查人員正在追查幕後主使。」

路透記者看到現場窗戶碎裂，還有大批警力部署，1架直升機似乎正在疏散傷患。

烏克蘭安全局（SBU）去年12月稱沙基斯揚為烏東頓內次克州（Donetsk）的犯罪頭目，並指控他涉嫌參與及協助「非法武裝團體」。自2014年以來，頓內次克州大部分區域都被俄國控制。

烏克蘭安全局表示，沙基斯揚曾成立1支由當地罪犯組成的親俄武裝團體，並為前線部隊採購物資。

關注俄國執法行動的獨立媒體Mediazona報導，出生於亞美尼亞的沙基斯揚長期在頓內次克州城市戈爾洛夫卡（Horlivka）從事組織犯罪活動。

另一方面，法新社分析華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的資料後發現，俄軍今年1月在烏克蘭領土推進430平方公里，目前正朝後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）前進。

俄軍進展與前幾個月相較已略為放緩。在此之前，俄軍於去年11月創紀錄地推進725平方公里；去年12月則攻下476平方公里。

莫斯科豪華公寓遭炸彈攻擊1死4傷。圖為1架直升機緊急降落在爆炸現場。歐新社
莫斯科豪華公寓遭炸彈攻擊1死4傷。圖為1架直升機緊急降落在爆炸現場。歐新社

烏克蘭 俄國 頓內次克

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