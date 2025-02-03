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川普特使：美盼烏年底前大選 澤倫斯基要再參選總統

編譯中心／綜合2日電
消息人士稱，澤倫斯基已決定再次參選烏克蘭總統。（美聯社）
消息人士稱，澤倫斯基已決定再次參選烏克蘭總統。（美聯社）

美國總統川普與俄羅斯總統普亭傳出已達成共識，將對俄烏戰爭採取「重大行動」。川普任命的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，如果烏克蘭未來幾個月與俄羅斯達成停火協議，美國希望烏克蘭在年底前舉行大選。他並說，如果想要針對持續進行中的俄烏戰爭圓滿地協商出解決之道，基輔和莫斯科都必須作出讓步。

路透報導，近日曾走訪烏克蘭的退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）在福斯新聞頻道（Fox News）播出的訪談中說，「需要完成」烏克蘭總統及國會選舉。他表示：「大多數民主國家在戰時舉行選舉。我認為他們這樣做很重要。」

凱洛格還說：「我認為這對民主有益處。這就是穩固民主的美妙之處，不是只有一個人可能參選。」

談及結束戰爭，凱洛格說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「已經表示他在領土立場上將有所軟化」，並說俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「也將得軟化立場」。

澤倫斯基長期以來抗拒在領土上對俄羅斯作出讓步，不過因為烏軍在戰場上持續失利，而且無法確定美國是否繼續力挺，使他面臨著壓力。俄軍已經掌控烏克蘭東南部廣大土地。

俄羅斯則一直尋求獲得烏克蘭不加入北大西洋公約組織（NATO）的保證。

川普去年選戰期間曾經承諾迅速結束這場已經進行將近3年的戰爭，卻幾乎沒有提出將如何去達成。

普亭1月28日曾表示，俄羅斯可以跟烏克蘭進行和談，但排除直接跟澤倫斯基對話的可能性，因為他認為總統任期已經過期的澤倫斯基是「非法」總統。

烏克蘭總統澤倫斯基的正式任期於去年5月20日結束。新一輪總統大選本應在去年3月底舉行，但烏克蘭因戰爭和隨後實施戒嚴而沒有舉行總統選舉。2024年11月，澤倫斯基再次簽署法案，將烏克蘭國家戰時狀態和總動員令延長90天至2025年2月7日。烏克蘭「電訊」網站日前引述接近澤氏的消息人士的話稱，澤倫斯基已決定再次參與競選總統。

知情人士表示，川普政府官員也在討論是否先推動初步停火，然後再嘗試促成更永久性的協議。如果烏克蘭舉行總統選舉，獲勝者可能要負責與俄羅斯方面，就更長期的協議進行談判。

基輔當局1日表示，俄羅斯朝烏克蘭發射數十枚飛彈與無人機，造成15人死亡。烏克蘭消...
基輔當局1日表示，俄羅斯朝烏克蘭發射數十枚飛彈與無人機，造成15人死亡。烏克蘭消防員在遭到俄國空襲的地方救火。(歐新社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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