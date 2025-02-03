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俄空襲烏中部釀15死 稱逼近烏東重鎮 瑞典再軍援烏12億

編譯中心／綜合2日電
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基輔當局表示，俄羅斯烏克蘭發射數十枚飛彈與無人機，造成15人死亡；與此同時，莫斯科宣稱，俄軍正步步逼近烏東重鎮托列茨克市（Toretsk）。

法新社報導，數月以來，莫斯科一直覬覦烏東頓內茨克州（Donetsk）重鎮托列茨克，因這座城鎮若被占領，俄羅斯即可切斷重要的烏克蘭補給路線。

俄國國防部則表示，俄軍「解放了」位於托列茨克東北郊區的克雷姆斯克村（Krymske）。

另據路透報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯發射飛彈與無人機襲擊烏克蘭，毀損數十棟民宅及烏國各地的能源基礎設施。

烏克蘭國家緊急情況服務局表示，在烏國中部城市波塔瓦（Poltava），一枚俄羅斯飛彈命中一棟民宅，造成11人死亡和16人受傷，傷者中有4名孩童。至於在烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv），因俄羅斯無人機的攻擊，造成1人死亡和4人受傷。

美聯社報導，俄羅斯庫斯克州蘇賈（Sudzha）一所寄宿學校1日下午遭遇空襲，已知有四人死亡、四人重傷，俄羅斯和烏克蘭雙方互相指責發動襲擊。烏克蘭官員指出，這所學校距離烏克蘭邊境僅約12公里，被作為當地居民的庇

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄方轟炸了平民躲藏並準備撤離的寄宿學校。俄國國防部2日稍早聲稱，是烏軍對這所寄宿學校發動襲擊，飛彈是從烏國東北部蘇米州發射。

此外，瑞典政府日前承諾提供烏克蘭額外、同時是迄今最大一筆的135億瑞典克朗（約12億美元）軍事援助，說歐洲在支持基輔當局上需準備好肩負起更大的責任。楊森表示，這項計畫意味著瑞典正逐步從捐贈庫存武器，轉向添購新武器。

烏克蘭 俄羅斯 瑞典

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