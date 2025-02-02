俄羅斯空襲烏克蘭釀15死 宣稱逼近烏東重鎮

烏克蘭消防員在遭到俄國空襲的地方救火。(歐新社)

基輔當局1日表示，俄羅斯 朝烏克蘭 發射數十枚飛彈與無人機 ，造成15人死亡；與此同時，莫斯科宣稱，俄軍正步步逼近烏東重鎮托列茨克市（Toretsk）。

法新社報導，數月以來，莫斯科一直覬覦烏東頓內次克州（Donetsk）重鎮托列次克，因這座城鎮若被占領，俄羅斯即可切斷重要的烏克蘭補給路線。

俄國國防部1日表示，俄軍「解放了」位於托列次克東北郊區的克雷姆斯克村（Krymske）。

另據路透報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯發射飛彈與無人機襲擊烏克蘭，毀損數十棟民宅及烏國各地的能源基礎設施。

烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）表示，在烏國中部城市波塔瓦（Poltava），一枚俄羅斯飛彈命中一棟民宅，造成11人死亡和16人受傷，傷者中有4名孩童。

至於在烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv），市長表示，因俄羅斯無人機的攻擊，造成1人死亡和4人受傷。

而在烏克蘭東北部蘇米州（Sumy），當地官員說，俄羅斯發動攻擊期間，3名員警不幸喪命，當時他們正在一座村莊的街道巡邏。