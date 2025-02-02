俄軍攻勢未停歇 川普：很快採取行動 結束俄烏戰

美國總統川普（右）表示，他與俄羅斯總統普亭（左）可能很快就會採取一些「重大」行動，結束俄烏戰事。圖為2019年6月川普與普亭在在G20大阪峰會會晤。（路透）

美國總統川普 （Donald Trump）表示，他的政府已與俄羅斯就俄烏戰爭進行非常認真、嚴肅的討論，而且他與俄國總統普亭 （Vladimir Putin）可能很快就會採取重大並有意義的行動來結束這場戰爭。

於此同時，烏克蘭 官員指出，俄軍1日動用大量無人機和飛彈襲擊烏國境內多個地區，造成至少8人喪命，並導致許多民宅與能源基礎設施受損。而俄軍同日也聲稱，俄軍已經占領烏克蘭東部城鎮托列茨克（Toretsk）附近的一座村莊。

川普1月31日在白宮橢圓形辦公室與記者交流時透露，「我們（兩人）會談話，我也認為（屆時）大概會做些很重大又有意義的事」；「我們想結束那場戰爭」，川普並重申若自己在2022年2月24日俄國入侵烏克蘭時還是總統，俄烏戰爭就不會發生。

川普在2024年競選期間承諾要迅速結束這場戰爭，並多次批評拜登政府投入數十億美元的美國納稅人資金援助基輔，包括軍事與經濟支持，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯。川普說：「他們（烏克蘭）確實很英勇，但我們給了他們數十億美元。」

川普沒透露是哪位美國政府官員已和俄方人士接觸，只說雙方已正在談判。至於他是否已和普亭直接通話，他則避談，只說「我不想講那個部分」。

普亭日前接受俄羅斯國家電視台採訪時盛讚川普，他是一位「聰明且務實的人」，專注於美國利益，稱與川普一直保持著務實而又相互信任的關係，且認同他說如果當年成功連任總統，就可能不會爆發俄烏衝突。

另外，川普去年11月宣布任命的總統特助兼烏克蘭-俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）1月31日對福斯新聞說，結束俄烏戰爭對美國好、對全球也好。他還說，在幾個月內、而非幾年內，實現俄烏停火與持久和平並非不可能。

退役美國陸軍中將凱洛格曾是川普第一任的白宮國安會幕僚長。他提到川普正向基輔及莫斯科提供俄烏和談的籌碼。

凱洛格指稱，「（川普）他清楚要在哪施壓、在哪不施壓。但是更重要的是，他將替烏俄雙方創造籌碼，他擅長（達成）交易」。

川普與普亭的關係自2016年總統競選以來便受到外界關注。川普拒絕承認俄羅斯曾干預2016年大選以幫助他當選，他還多次讚揚普亭，甚至稱入侵烏克蘭的行動「相當聰明」。