我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

俄軍攻勢未停歇 川普：很快採取行動 結束俄烏戰

編譯中心／綜合1日電
美國總統川普（右）表示，他與俄羅斯總統普亭（左）可能很快就會採取一些「重大」行動，結束俄烏戰事。圖為2019年6月川普與普亭在在G20大阪峰會會晤。（路透）
美國總統川普（右）表示，他與俄羅斯總統普亭（左）可能很快就會採取一些「重大」行動，結束俄烏戰事。圖為2019年6月川普與普亭在在G20大阪峰會會晤。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）表示，他的政府已與俄羅斯就俄烏戰爭進行非常認真、嚴肅的討論，而且他與俄國總統普亭（Vladimir Putin）可能很快就會採取重大並有意義的行動來結束這場戰爭。

於此同時，烏克蘭官員指出，俄軍1日動用大量無人機和飛彈襲擊烏國境內多個地區，造成至少8人喪命，並導致許多民宅與能源基礎設施受損。而俄軍同日也聲稱，俄軍已經占領烏克蘭東部城鎮托列茨克（Toretsk）附近的一座村莊。

川普1月31日在白宮橢圓形辦公室與記者交流時透露，「我們（兩人）會談話，我也認為（屆時）大概會做些很重大又有意義的事」；「我們想結束那場戰爭」，川普並重申若自己在2022年2月24日俄國入侵烏克蘭時還是總統，俄烏戰爭就不會發生。

川普在2024年競選期間承諾要迅速結束這場戰爭，並多次批評拜登政府投入數十億美元的美國納稅人資金援助基輔，包括軍事與經濟支持，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯。川普說：「他們（烏克蘭）確實很英勇，但我們給了他們數十億美元。」

川普沒透露是哪位美國政府官員已和俄方人士接觸，只說雙方已正在談判。至於他是否已和普亭直接通話，他則避談，只說「我不想講那個部分」。

普亭日前接受俄羅斯國家電視台採訪時盛讚川普，他是一位「聰明且務實的人」，專注於美國利益，稱與川普一直保持著務實而又相互信任的關係，且認同他說如果當年成功連任總統，就可能不會爆發俄烏衝突。

另外，川普去年11月宣布任命的總統特助兼烏克蘭-俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）1月31日對福斯新聞說，結束俄烏戰爭對美國好、對全球也好。他還說，在幾個月內、而非幾年內，實現俄烏停火與持久和平並非不可能。

退役美國陸軍中將凱洛格曾是川普第一任的白宮國安會幕僚長。他提到川普正向基輔及莫斯科提供俄烏和談的籌碼。

凱洛格指稱，「（川普）他清楚要在哪施壓、在哪不施壓。但是更重要的是，他將替烏俄雙方創造籌碼，他擅長（達成）交易」。

川普與普亭的關係自2016年總統競選以來便受到外界關注。川普拒絕承認俄羅斯曾干預2016年大選以幫助他當選，他還多次讚揚普亭，甚至稱入侵烏克蘭的行動「相當聰明」。

川普 烏克蘭 普亭

上一則

哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

下一則

18次中最多…瑞典再對烏供近400億軍援 稱歐需負更大責任

延伸閱讀

川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目

川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目
川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款
埃及總統塞西：世界正仰賴川普實現中東和平

埃及總統塞西：世界正仰賴川普實現中東和平
FBI探員若曾參與調查川普 或面臨遭開除窘境

FBI探員若曾參與調查川普 或面臨遭開除窘境

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
荷蘭畫家梵谷以前未知的肖像畫。取自LMI官網

拍賣50元買到梵谷肖像？專家確認真跡現值1500萬

2025-01-31 14:39
德國汽車業面臨嚴酷考驗。(美聯社)

「德國製造」神話破滅 面臨生死存亡之秋

2025-02-01 16:10

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過