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批澤倫斯基「非法總統」 普亭拒談判：無權代表烏克蘭簽字

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯總統普亭日前表示，可以與烏克蘭談判，但不會跟烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，稱澤倫斯基是「非法」總統，無權代表烏克蘭與俄羅斯簽署任何文件；另外，俄羅斯也表示，已與敘利亞新領導人舉行「坦誠」的會談，莫斯科正尋求保留其在敘國境內的兩個軍事基地，但拒絕就敘利亞新領導人提出怎樣的回報發表評論。

普亭28日表示，如果澤倫斯基想談判，俄方會派人參加，俄國將達成符合自身利益的結果；他又稱，澤倫斯基是「非法」總統，因為他的總統任期在戒嚴期間到期，無權代表烏克蘭與俄方簽署任何文件。

澤倫斯基於2019年5月就任烏克蘭總統，任期原定至2024年5月。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，烏克蘭因國家進入戰時狀態，未如期舉行原定於2024年3月的新一屆大選。

烏克蘭當局表示，澤倫斯基仍然是合法總統，理由是自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，戒嚴令持續生效。

對此，澤倫斯基駁斥普亭質疑其職務合法性的言論，稱對方是「害怕」談判並試圖延長戰爭。他在社群X平台表示，明明有機會實現「真正的和平」，但普亭正挫敗停戰的努力。

另據路透報導，一位熟悉談判情況的敘利亞消息人士說，敘利亞實質領導人夏拉先前曾要求莫斯科遣返被推翻的前總統巴夏爾；巴夏爾在去年12月初被夏拉領導的反抗軍推翻後逃往俄羅斯。敘利亞新聞社(SANA)稱，大馬士革還希望，過去在敘利亞內戰中支持巴夏爾的俄羅斯透過「補償和重建等具體措施」重建信任。

當被問及，夏拉是否要求俄羅斯遣返巴夏爾以及支付賠償時，克里姆林宮發言人培斯科夫拒絕評論。

敘利亞新政府在28日與俄羅斯副外交部長鮑格達諾夫率領的代表團會談後表示，「恢復關係必須解決過去的錯誤，尊重敘利亞人民的意願並服務他們的利益」。但敘利亞消息人士向路透社表示，俄羅斯方面不願意承認這樣的錯誤，雙方目前的共識是持續談判。

俄羅斯外交部稱，雙方已「就一系列問題進行了坦誠的討論」。該部聲明表示，雙方將進一步接觸，以尋求「相關協議」，但並未具體提及在敘國境內的兩處俄羅斯基地。

俄羅斯 敘利亞 烏克蘭

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