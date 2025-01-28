我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

匈牙利讓步 歐盟對俄制裁再延長6個月

中央社布魯塞爾27日綜合外電報導
歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。路透
歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。路透

歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國對延長制裁開綠燈。

路透報導，歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群媒體發文寫道：「歐洲兌現承諾：歐盟國家的外交部長剛同意再次延長對俄羅斯的制裁。」

其他歐盟國家的官員之前警告，如果未在1月31日最後期限前延長制裁，將造成重大後果，例如俄羅斯在歐洲遭到凍結的資產將解凍，這些資產現用於協助烏克蘭

延長的制裁包含所有以產業為基礎的貿易禁令，以及凍結俄羅斯中央銀行資產的舉措。按照法律規定，歐盟國家必須每6個月全體一致投票通過，才能延長這些限制。

對於烏克蘭終止將俄羅斯天然氣輸送至匈牙利的協議，布達佩斯當局先前提出不滿，並威脅要讓凍結資產回歸俄國。

不過匈牙利今天在歐盟外長會議提到，若獲歐盟執委會提供協助的保證，匈國準備好對延長制裁亮綠燈。

歐盟執委會今天上午透過聲明指出：「準備好繼續與烏克蘭討論，透過烏國天然氣管線系統向歐洲輸氣的事務。」

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）談到，他對歐盟執委會的保證感到滿意。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

上一則

南韓釜山機場客機起火 機上176名緊急逃生

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
堅定支持成員國丹麥 歐盟：不會就格陵蘭問題與川普談判

堅定支持成員國丹麥 歐盟：不會就格陵蘭問題與川普談判
歐盟對陸電動車徵反補貼稅 特斯拉加入提告陣營

歐盟對陸電動車徵反補貼稅 特斯拉加入提告陣營
反制對中國電動車加稅 比亞迪特斯拉等車企狀告歐盟

反制對中國電動車加稅 比亞迪特斯拉等車企狀告歐盟

熱門新聞

花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43

超人氣

更多 >
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長