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超過3000人傷亡仍不退 南韓：北韓疑加速增兵援俄

編譯中心／綜合24日電
南韓首爾火車站去年10月播放北韓官兵排隊領取俄國物資的影像。（美聯社）
南韓首爾火車站去年10月播放北韓官兵排隊領取俄國物資的影像。（美聯社）

南韓軍方24日表示，他們懷疑北韓在派軍援俄攻烏蒙受損失後，仍準備增派部隊支援。美聯社報導，南韓聯合參謀本部也在一份分發給記者的報告中稱，北韓持續準備試射一枚洲際彈道飛彈和一枚偵察衛星，但沒有立即採取行動的跡象。

南韓軍方24日表示，儘管北韓已蒙受損失且有部分士兵遭到俘擄，北韓仍疑似準備派遣更多軍隊前往俄羅斯，協助俄軍與烏克蘭部隊作戰。

路透報導，南韓合同參謀本部在聲明中說：「北韓派遣軍隊參與俄烏戰爭已過了4個月，這期間發生多人陣亡與遭俘擄事件，但（北韓）仍疑似正在加速推動後續措施，準備派遣更多軍隊。」南韓合同參謀本部的分析未具體說明平壤當局可能採取哪些其他後續措施。

烏克蘭軍方11日證實，在俄羅斯庫斯克作戰時俘獲兩名北韓士兵，並送往烏國首都基輔審訊。這是自去年秋季北韓軍人參戰以來，烏克蘭首度活捉北韓士兵。韓聯社報導，南韓國家情報院12日表示，這些被俘北韓兵透露，北韓軍在戰場上傷亡慘重。

根據烏克蘭與西方的評估，北韓已派出約1萬1000名士兵支援在庫斯克州的俄軍。烏克蘭去年在一波突襲行動中奪下庫斯克州大片土地。南韓國情院13日還指出，派遣至俄羅斯協助烏克蘭戰事的北韓士兵至今估計已有300多人死亡、2700多人受傷。

雖然俄羅斯與北韓一開始駁斥北韓將派兵的報導，但俄羅斯總統普亭去年10月並未否認北韓士兵出現在俄羅斯，而且一名北韓官員說，任何這類部署皆屬合法。

普亭去年6月訪問平壤期間，與北韓領導人金正恩簽署包含共同防禦協議的「全面戰略夥伴關係條約」，接著兩國之間的合作不斷升級。

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