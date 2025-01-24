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莫斯科變暗了 瑞典財長：衛星照片證明俄經濟衰退

編譯中心／綜合23日電
比對2021年與2023年的莫斯科夜間衛星圖，燈光顯然變得稀疏，代表用電量減少，也代表經濟衰退。（取材自NASA）
比對2021年與2023年的莫斯科夜間衛星圖，燈光顯然變得稀疏，代表用電量減少，也代表經濟衰退。（取材自NASA）

俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施全面制裁，但是俄羅斯卻一直宣稱，他們的經濟不受戰爭影響，甚至「愈打愈活絡」。一些西方官員對俄羅斯的經濟數據持懷疑態度。瑞典財政部長認為，經濟情況可以從太空觀察，而莫斯科的燈火，已經愈來愈來暗淡。另外，克里姆林宮表示，已準備好就終結俄烏戰爭與川普對話。

商業內幕(Business Insider)報導，對其經濟至關重要的石油和天然氣出口被切斷，克里姆林宮表示，他們找到新的買家，所以經濟制裁的效果有限。

據報導，瑞典財政部長斯萬特松(Elisabeth Svantesson)表示，她和財政部的其他官員，都對俄羅斯官方提供的經濟數據持懷疑態度，但由於資訊不透明，很難找到合適的證據。

達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum in Davos)期間，斯萬特松表示，他們比較莫斯科的夜間衛星照片，可以說明俄羅斯的實際經濟情況。

她說，相比於2021年，2023 年的莫斯科燈光顯然較為暗淡，首都用電都出現衰退，這顯示國家陷入了困境。

根據商業內幕發表過的衛星照片，在2021年3月的夜晚燈光相當明顯；但是到了2023年11月，莫斯科的光暈範圍就小，周邊區域的燈火也變得比較稀疏。當然，很難進行精確的比較，因為時間和雲量有所不同。

斯萬特松說：「很明顯，俄羅斯經濟絕對沒有普丁所說的那麼強勁。」

另據中央社綜合電訊報導，針對美國新任總統川普22日呼籲終結對烏克蘭的戰爭，俄羅斯克里姆林宮23日回應說，這番言論「了無新意」，但莫斯科已準備好與他進行「互相尊重」的對話。

據報導，川普22日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）喊話，「立刻達成協議，停止這場荒謬的戰爭」，還說普亭若拒絕透過談判結束衝突，他可能對俄羅斯實施制裁。

由於川普在競選期間承諾迅速終結俄烏戰爭，外界普遍期待川普和普亭很快就會通電話，商討如何化解衝突。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科已準備好與華府進行「平等且互相尊重」的對話。「我們正在等待訊號，但尚未收到。」

川普尚未公開說明他如何看待基輔和莫斯科可能達成的和平協議輪廓。普亭則已提出最嚴苛的條件，其中包括烏克蘭撤離目前基輔控制下的俄羅斯部分領土。

一名老婦人走在俄羅斯莫斯科街頭塗鴉前，塗鴉上面寫著「獻給在特別軍事行動地區犧牲的...
一名老婦人走在俄羅斯莫斯科街頭塗鴉前，塗鴉上面寫著「獻給在特別軍事行動地區犧牲的士兵，保衛祖國」。（歐新社）

俄羅斯 川普 普亭

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