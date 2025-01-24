莫斯科變暗了 瑞典財長：衛星照片證明俄經濟衰退

比對2021年與2023年的莫斯科夜間衛星圖，燈光顯然變得稀疏，代表用電量減少，也代表經濟衰退。（取材自NASA）

俄羅斯 在2022年入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施全面制裁，但是俄羅斯卻一直宣稱，他們的經濟不受戰爭影響，甚至「愈打愈活絡」。一些西方官員對俄羅斯的經濟數據持懷疑態度。瑞典財政部長認為，經濟情況可以從太空觀察，而莫斯科的燈火，已經愈來愈來暗淡。另外，克里姆林宮表示，已準備好就終結俄烏戰爭與川普 對話。

商業內幕(Business Insider)報導，對其經濟至關重要的石油和天然氣出口被切斷，克里姆林宮表示，他們找到新的買家，所以經濟制裁的效果有限。

據報導，瑞典財政部長斯萬特松(Elisabeth Svantesson)表示，她和財政部的其他官員，都對俄羅斯官方提供的經濟數據持懷疑態度，但由於資訊不透明，很難找到合適的證據。

達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum in Davos)期間，斯萬特松表示，他們比較莫斯科的夜間衛星照片，可以說明俄羅斯的實際經濟情況。

她說，相比於2021年，2023 年的莫斯科燈光顯然較為暗淡，首都用電都出現衰退，這顯示國家陷入了困境。

根據商業內幕發表過的衛星照片，在2021年3月的夜晚燈光相當明顯；但是到了2023年11月，莫斯科的光暈範圍就小，周邊區域的燈火也變得比較稀疏。當然，很難進行精確的比較，因為時間和雲量有所不同。

斯萬特松說：「很明顯，俄羅斯經濟絕對沒有普丁所說的那麼強勁。」

另據中央社綜合電訊報導，針對美國新任總統川普22日呼籲終結對烏克蘭的戰爭，俄羅斯克里姆林宮23日回應說，這番言論「了無新意」，但莫斯科已準備好與他進行「互相尊重」的對話。

據報導，川普22日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）向俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）喊話，「立刻達成協議，停止這場荒謬的戰爭」，還說普亭若拒絕透過談判結束衝突，他可能對俄羅斯實施制裁。

由於川普在競選期間承諾迅速終結俄烏戰爭，外界普遍期待川普和普亭很快就會通電話，商討如何化解衝突。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科已準備好與華府進行「平等且互相尊重」的對話。「我們正在等待訊號，但尚未收到。」