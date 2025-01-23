澤倫斯基呼籲川普：維和部隊沒有美國行不通

烏克蘭總統澤倫斯基21日出席瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）年會。歐新社

烏克蘭 總統澤倫斯基 22日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上，接受彭博新聞總編輯米思偉（John Micklethwait）訪問時表示，在與俄羅斯會談之前，他向美國總統川普呼籲，任何部署在烏克蘭有效維和部隊都需要包括美軍。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他的歐洲盟邦沒有足夠部隊，對俄羅斯總統普亭 構成現實的威懾，而任何其他解決方案都將冒著打開北約內部分歧的風險。隨著在烏克蘭停戰的外交努力步伐加快，澤倫斯基正試圖鎖定美國這個最重要盟邦的支援，並對前一天提出的想法，即「歐洲盟邦的軍事支持就夠了」表示憤怒。

澤倫斯基告訴彭博新聞，「不能沒有美國」。他說， 「即便有些歐洲朋友認為可行，但不行，不可行。沒有美國，沒人會冒險」。

就在川普打算和普亭會面時，澤倫斯基也正試圖說服中國，利用中方對俄羅斯的影響力，幫助結束戰爭，但他對於未能更頻繁與中國國家主席習近平通話表示沮喪，「他可以推動普亭實現和平，我敢肯定。川普總統是最強的，還有習近平。我認為沒有其他盟友真能做到。普亭，他的經濟，非常依賴中國」。

彭博新聞指出，澤倫斯基決心確保主要大國開始討論烏克蘭未來時，基輔的聲音被聽見。他還認為，2015年明斯克談判時，協議是在烏方不知情的情況下達成，「我們不希望這將發生在烏克蘭背後，我非常相信美國不會做這種事，儘管我不確定之前這件事是否發生過。我在這裡不只談論美國，還有一些歐洲夥伴」。

澤倫斯基也讚揚川普承諾擴大美國能源出口，視為一種擠壓莫斯科的方式，還尋求把即將到來的談判塑造為川普展示美國實力的機會，「結束戰爭應該是川普的勝利，而不是普亭，普亭對他是無名小卒」。

對烏克蘭來說，任何協議的關鍵都將是美國和歐洲的安全保障，需要足以威懾克宮不會再次入侵。澤倫斯基指出，他希望在直接與普亭接觸前，從川普獲得這些承諾，「唯一的問題是什麼安全保障，坦白說，我希望在會談前有所理解。如果他可以保證這為烏克蘭提供強大、不可逆轉的安全，我們將沿著這條外交道路前進」。