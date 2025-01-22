我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC:川普就職日未宣布關稅是要爭取更多談判時間

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

魯比歐：尋求可持續的烏和平 避免戰爭2至4年內再開打

編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐21日在華府的國務院會見印度、澳洲和日本三國外長。路透
美國國務卿魯比歐21日在華府的國務院會見印度、澳洲和日本三國外長。路透

美國國務卿魯比歐21日首度以新身分接受媒體專訪表示，川普政府正致力在烏克蘭實現可持續的和平，以免對俄羅斯的戰爭在2到4年內重新開打。

基輔獨立報轉述，魯比歐作客CBS早晨節目時表示，「我們將致力於以一種可持續的方式，讓這場戰爭結束，意味我們並非只希望衝突結束，然後在將來2年、3年或4年內重新開始」。

魯比歐說，「我們希望帶來穩定」。

川普誓言要將俄烏雙方帶到談判桌，結束這場接近三年的戰爭。儘管魯比歐多次表示雙方都必須做出讓步，但如何實現目標，他並未說明細節。

魯比歐告訴CBS早晨主播，「這是一場僵局，這是一場俄羅斯挑起的戰爭，但現在是一場僵局，一場曠日持久的血腥衝突」，並指這場戰爭對俄烏雙方都具有「極大的破壞性」。

魯比歐也表示，烏克蘭「為了所有能源基礎設施、人民、失去的生命、數百萬不得不離開祖國住在海外的烏克蘭人付出最大代價」。

自2024年的競選活動以來，川普就一再宣稱，如果他在任，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，並承諾在上任24小時內促成停火，但他與團隊此後改變措辭，承認解決這場戰爭的複雜性。

當主播問到24小時的說法時，魯比歐迴避表示意見，僅稱結束戰爭將是「優先事項」和「美國政策」。

魯比歐 烏克蘭 俄羅斯

上一則

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

下一則

緬因貓被誤留飛機貨艙 24小時內紐澳來回飛3趟

延伸閱讀

川普罕批普亭對烏開戰摧毀俄羅斯 「他過得不是很好」

川普罕批普亭對烏開戰摧毀俄羅斯 「他過得不是很好」
路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%

路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%
熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職
魯比歐就任國務卿首秀 主持四方對話意在抗衡北京

魯比歐就任國務卿首秀 主持四方對話意在抗衡北京

熱門新聞

東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22
環保團體「 反抗滅絕」示威者怒控遭到義大利警方羞辱偵訊。(取自X影片)

7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身 怒控遭遇有辱人格待遇

2025-01-15 21:52
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50

超人氣

更多 >
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消