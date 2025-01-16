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英烏議定深化長程打擊合作 英國增援防空系統

中央社倫敦16日專電
英國首相施凱爾（左）今天訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（右）簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。歐新社
英國首相施凱爾（左）今天訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（右）簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。歐新社

英國與烏克蘭今天在基輔簽署百年夥伴關係協議，內容包括深化長程打擊能力合作、建立快速反應機制強化彼此安全。英方並宣布增援砲管及150座機動型新防空系統。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天抵達基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，期間遭遇俄羅斯對基輔市中心發動空襲，至少一架無人機在進逼英烏會談地點後遭擊落。空襲並未導致會談取消或地點異動。

在新一波軍援方面，英國國防部指出，已與英國航太系統公司（BAE Systems）簽訂金額約6100萬英鎊（約7500萬美元）的合約，將由該公司與英國國防部持有的「雪菲爾鍛造廠」（Sheffield Forgemasters）合作生產砲管，並交由烏克蘭完成最後修整與整合。這將是「雪菲爾鍛造廠」暌違近20年後，再度參與砲管產製。

施凱爾今天在聯合記者會提到，砲管「幾周內」就會運抵烏克蘭。

此外，英國將供應由英國設計、丹麥參與投資的新型防空系統Gravehawk。

根據英國國防部資料，Gravehawk是在短時間內開發、因應烏克蘭戰場緊急需求並配合烏方既有軍事資源的創新防空系統，尺寸相當於一個貨櫃，可調整空對空飛彈、使其可用於陸基空防。去年Gravehawk原型已在烏克蘭境內完成兩次測試，預計今年再執行15次測試後，可正式移交烏方。

根據今天簽署的協議，英烏百年夥伴關係包含9大支柱，分別為防衛、安全、海事、經濟與貿易、能源、司法、反制外國資訊操弄和干預、科學與科技、社會文化與運動。

其中，在安全防衛領域，英國與烏克蘭議定強化軍工業合作，包括共同生產、設立合資企業、共同發展出口市場。雙方並將在長程打擊能力、先進武器研發，以及防空和飛彈防禦系統的整合深化合作。

值得一提的是，根據協議文本，烏克蘭並非只能接受、更有能力「提供」協助。

協議提到，英烏擬合作打造靈活的快速反應機制，包括建立並「共同運用」特別的軍事編隊或其他結構，為「彼此」提供一系列安全防衛服務。相關機制將可讓英國與烏克蘭合作應對發生在對方領土的安全挑戰，並在必要時，用於應對發生在「盟友及其他國家領土」的挑戰。

此外，英烏雙方將探索在烏克蘭境內部署並維持防衛基礎設施的可能性，涵蓋軍事基地、後勤中心、軍火儲備等。

協議並提到，在協議有效期間，「沒有任何一方」將在遭遇攻擊或侵略時孤立無援。一旦簽署協議的其中一方遭遇違反聯合國憲章及國際法基本原則的攻擊，雙方應在24小時內展開討論、決定如何應對。

英烏雙方也將強化軍事訓練合作。除了施凱爾已表明「在提供軍事訓練方面，沒有什麼是不能談的」，英方在協助提升烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）成員國協同行動能力的同時，也將致力確保北約從烏克蘭的黑海防衛等戰場經驗習得有用教訓。

此外，不僅烏克蘭準軍官可在英國軍事學院受訓，英國準軍官也將有機會前往烏克蘭受訓、自烏克蘭武裝部隊習取第一線經驗。

今天在聯合記者會上，澤倫斯基重申，對烏克蘭而言，成為北約一員是最佳安全保證。值得一提的是，英烏百年夥伴關係協議也明確指出這一點。不過，澤倫斯基點名美國、德國、斯洛伐克和匈牙利等4個北約國家不支持烏克蘭加入北約。施凱爾則重申烏克蘭加入北約之路「不可逆」。

澤倫斯基透露他正與法國、英國、波蘭及波羅的海國家討論建立國際維和部隊、部署烏克蘭的可能性，但他坦言，在美國新政府尚未就位前，談論相關細節仍太早。

儘管如此，考量英烏百年夥伴關係提及的安全防衛合作構想，包括雙方將探索在烏克蘭境內部署防衛基礎設施的可能性，不排除英國未來在烏克蘭境內將扮演更大的防衛支援角色。

烏克蘭 北約 澤倫斯基

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