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未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）、美國候任總統川普（右）。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）、美國候任總統川普（右）。（路透）

彭博新聞15日獨家報導，根據知情人士說法，俄羅斯總統普亭未來與美國候任總統川普進行會談時，將要求烏克蘭大幅縮減與北約的軍事聯繫，並成為一個擁有有限軍隊的中立國。

知情人士表示，普亭越來越有信心，自己在烏克蘭戰場占有優勢，決心實現他的目標，即基輔永遠不會加入北約，並對烏軍能力施加限制。

其中一位熟悉莫斯科談判準備的人士說，克里姆林宮的立場是，雖然個別北約成員國可能根據雙邊安全協議，繼續向烏克蘭運送武器，但任何此類武器不應用於對付俄羅斯或奪回領土。

隨著俄烏戰爭接近3周年，這種強硬的開場要求幾乎肯定讓烏國領導人難以接受，普亭的立場也無視川普明言希望衝突盡快結束，可能意在為莫斯科提供談判餘地。彭博新聞同時指出，俄羅斯在烏東進展緩慢，而且付出沉重代價。

前述知情人士還透露，烏克蘭與俄羅斯正在卡達，就保護核子設施免於成為攻擊對象的規則舉行有限會談；烏克蘭官員則表示，雙方唯一的談判目前只限於交換囚犯和帶回被遣返的兒童。

部分知情人士指出，俄方條件還包括至少維持實際控制近20%的俄占烏國領土，包括2014年兼併的克里米亞半島，不過莫斯科對部分領土交換持開放態度。克里姆林宮並未立即回應置評請求。

川普日前稱正在安排會晤普亭，克宮發言人佩斯科夫13日表示，還沒有進行實質性的會談籌備工作；結束戰鬥的談判尚未展開。烏克蘭總統澤倫斯基去年11月似乎軟化了俄羅斯仍占領國土石仍可能停火的立場，稱基輔應依靠外交收復被占土地。

卡內基俄羅斯歐亞中心（CREC）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，「領土問題不是這場衝突的主要問題，此事有著更廣闊的視角，西方顯然仍未完全理解」，並指出莫斯科對基輔加入北約與解除軍備的立場。她說，俄方在北約問題的立場「堅定不移」。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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