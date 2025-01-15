立陶宛前外長：俄烏如何收場影響全球 是民主陣營最大挑戰

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）訪台，15日上午在台北出席由遠景基金會主辦的活動，發表專題演講。(中央社)

立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）15日在台北演說指，俄羅斯 侵略烏克蘭 如何收場，對全球有立即且深遠的影響，從歐洲到亞洲，中國在印太區域步步進逼的戰略將越發大膽；他說，支持烏克蘭將同時能嚇阻北京對台灣的企圖。

藍柏吉斯指出，俄羅斯侵略烏克蘭除了是威權主義的擴張，也將讓國際社會進入核擴張時代，非核中立（指不使用核武的國家）將不復存在；他提到，俄國 2022年侵略烏克蘭開始，改變動用核武的準則，這形成一種新的型態－先用傳統武力侵略他國，並以威脅動用核武，來限制敵對國的盟友，讓他們以避免核戰為由，不介入或降低支持。

藍柏吉斯訪台期間，應外交部與遠景基金會邀請，以「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」為題發表演說。

藍柏吉斯表示，民主陣營當前面臨的挑戰是冷戰以來最大的，威權修正主義的擴張不限於任何地域或特定領域，他主張，無論多小的民主國家受到攻擊，都應該有集體民主陣營的回應。

藍柏吉斯表示，只要俄國依然獲得中國和伊朗的支持，就可以持續投入對烏作戰，普亭發動的這場侵略是梭哈豪賭，意在挑戰歐洲與全球的安全架構，意圖追求威權主義和侵略的正當化。

因此，藍柏吉斯說，逼迫烏克蘭與俄羅斯談判以確保和平，存在根本瑕疵，因為這不僅無視烏克蘭人民意願，也忽略俄國以破壞國際承諾作為其持續侵略的手段的歷史紀錄；若烏克蘭輸了，被迫坐上談判桌割讓領土，民主陣營將全盤皆輸，而莫斯科、北京與德黑蘭等專制政權將興起，大家不能坐視不理。

美國總統當選人川普在競選期間，開出就職後24小時內促成俄烏停戰的政治支票；川普的俄烏事務特使、退役陸軍中將柯羅格（Keith Kellogg）日前將停戰期限從24小時內延長到100天，大概落在5月；柯羅格曾揚言，若烏克蘭不上談判桌，美國將中斷援助，若俄國不談，美國會提供烏克蘭一切所需以殲滅莫斯科。

此外，藍柏吉斯提到，烏克蘭的情勢與台灣局勢的預期發展有直接關聯，若俄國的脅迫戰略被認為有用，北京只會更加大膽；今天俄羅斯對烏克蘭做的事情，與北京對台灣做的事情極其相似，尤其是灰色地帶行動，與俄羅斯在發動進犯烏克蘭前所實施的侵擾行動很像。