俄烏停戰日 川普團隊設定就任100天後 美秉持1態度

俄羅斯總統普亭於14日在莫斯科郊外官邸舉行視訊會議。（美聯社）

美國候任白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）表示，總統當選人川普未來幾個月將先與當事方建立好關係，為結束俄烏戰爭鋪路；川普提名的俄烏和平特使認為促成停戰需花100天。

沃茲12日在美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）裡說：「在川普總統看來，若沒先跟對方建立起某種形式的關係並對話，就沒法談及協議，這是未來幾個月絕對要先做的事。」

準白宮國家安全顧問沃茲。（路透）

美國政治新聞網Politico報導，川普9日在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）表示，正安排與俄國總統普亭會面，但未透露時間表。

川普於競選期間不斷說上任第一天就能讓俄烏停戰，然而他所提名的和平特使柯羅格（Keith Kellogg）近期卻設下更久的時間點。陸軍中將退役的柯羅格8日告訴福斯新聞（Fox News），他設定的達成時間是100天。

此外，沃茲12日表示，烏克蘭 沒法將入侵的俄國人全部逐出，這點很清楚。

他說：「人人皆知這事最終必須以某種外交方式結束。我覺得再講『要把所有俄國人從每寸烏克蘭土地趕走』這種話不現實，連趕出克里米亞都沒辦法。川普總統已承認這個現實，要讓整個世界也承認則還需一大步，現在不妨開始邁出腳步吧。」

另一方面，北約 秘書長呂特（Mark Rutte）13日出席歐洲議會外交事務委員會及安全與防務小組委員會指出，組建「歐洲版北約」難度高，其中國防支出與效率是主要關鍵，他更直言，俄羅斯 3個月的軍工產能，比整個北約「從洛杉磯到安卡拉」32個國家1年的產能還要多，然而，俄羅斯的經濟規模，不過是比利時加上荷蘭而已。

呂特表示，「冷戰時期，北約國家的國防支出普遍超過GDP的3%，如今的2%明顯不足。」並指按當前的格局，歐洲版北約只會是泡影而已。

呂特還稱，俄羅斯目前將GDP的8%至9%用於國防，其中約33%的國家預算專項投入軍事，但俄國低廉的物價和購買力遠過超歐洲國家。雖然歐洲北約的金額總支出可能更高，但俄羅斯因需求和靈活機制，得以快速推進軍備生產。

此外，據俄羅斯官員及媒體報導，烏克蘭在14日天亮前對俄國多州發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少3座城市的工廠受到破壞。另外，烏克蘭聲稱在境內擊落58架俄軍無人機。

路透報導，俄羅斯媒體SHOT在社群媒體Telegram頻道發文指稱，俄國擊落200多架烏克蘭無人機和5枚美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）彈道飛彈。

另一方面，烏克蘭空軍14日透過聲明說，面對黎明前的俄羅斯夜襲，其防空系統及機動無人機獵殺小組於全國11州擊落俄軍發射的80架無人機中的58架。