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烏戰近3年 歐洲領袖2.3開防務會議 觀望川普止戰承諾

編譯中心／綜合13日電
圖為北約總部。（取材自北約網頁）
圖為北約總部。（取材自北約網頁）

歐盟各國領導人將於2月3日齊聚比利時召開一場特別的防務閉門會議，英國首相施凱爾（Keir Starmer）和北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）也受邀出席。

根據中央廣播電台引述法新社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭將屆滿3年，這場預計2月召開的會議正值關鍵時刻，烏克蘭主要支持方英國及歐盟正謹慎看待美國總統當選人川普(Donald Trump)聲稱他1月20日上任後就要迅速結束俄烏戰爭的承諾。

歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)13日在邀請歐盟各國元首和政府首長參加比利時會議的信函中寫道：「歐洲需要為自身防禦承擔更大責任。」

柯斯塔強調，「歐洲和平取決於烏克蘭能否實現全面、公正及持久的和平」，他還警告，歐盟的地緣政治前景「在可預見的未來仍將面臨挑戰」。

柯斯塔已經在上個月向英國首相施凱爾(Keir Starmer)發出正式邀請，北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)同樣會出席會議    他指出，呂特將出席會議「討論最迫切的防務相關議題，特別是我們對烏克蘭的支持，還有歐盟與北約的合作」。

另據路透報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安將於17日在俄國舉行會談，會後將簽署彼此期盼已久的全面戰略夥伴條約。

克里姆林宮指出，兩國領導人將討論進一步擴大雙邊關係的選項，包括在貿易、投資、運輸、物流和人道等領域。

克里姆林宮還說，普亭（Vladimir Putin）與裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將討論區域和國際議題。

俄羅斯自從2022年2月對烏克蘭發動全面侵略戰爭以來，便與伊朗、北韓等敵視美國的國家培養更緊密關係。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2024年10月已透露，莫斯科與德黑蘭有意簽署戰略夥伴條約，內容包括更密切的防務合作。

美國2024年9月指控伊朗提供短程彈道飛彈給俄羅斯用於打擊烏克蘭，並對其指稱涉及運送伊朗武器的船隻和企業實施制裁。德黑蘭則否認提供飛彈給莫斯科。

俄烏戰爭開打近3年至今未歇，歐洲多國及北約領袖2月3日將召開防務會議；圖為歐洲理...
俄烏戰爭開打近3年至今未歇，歐洲多國及北約領袖2月3日將召開防務會議；圖為歐洲理事會主席柯斯塔（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）去年12月19日，出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。（路透）
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（歐新社）
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（歐新社）

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