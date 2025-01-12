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俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
準白宮國家安全顧問沃茲。（路透）
準白宮國家安全顧問沃茲。（路透）

美國候任白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）表示，總統當選人川普未來幾個月將先與當事方建立好關係，為結束俄烏戰爭鋪路；川普提名的俄烏和平特使認為促成停戰需花100天。

沃茲12日在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）裡說：「在川普總統看來，若沒先跟對方建立起某種形式的關係並對話，就沒法談及協議，這是未來幾個月絕對要先做的事。」

美國政治新聞網Politico報導，川普9日在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）表示，正安排與俄國總統蒲亭會面，但未透露時間表。

川普於競選期間不斷說上任第一天就能讓俄烏停戰。然而他所提名的和平特使凱洛格（Keith Kellogg）近期卻設下更久的時間點。陸軍中將退役的凱洛格8日告訴福斯新聞（Fox News），他設定的達成時間是100天。

此外，沃茲12日表示，烏克蘭沒法將入侵的俄國人全部逐出，這點很清楚。

他說：「人人皆知這事最終必須以某種外交方式結束。我覺得再講『要把所有俄國人從每寸烏克蘭土地趕走』這種話不現實，連趕出克里米亞都沒辦法。川普總統已承認這個現實，要讓整個世界也承認則還需一大步，現在不妨開始邁出腳步吧。」

川普 俄國 烏克蘭

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